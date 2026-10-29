L'INCIDENTE Tamponamento a catena sull'A16 nell'area nolana: 5 auto coinvolte

L’impatto ha provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti e code in direzione del capoluogo campano

Tamponamento a catena sull’autostrada A16, nel tratto del Nolano compreso tra Tufino e Baiano. Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque automobili. Si registrano feriti, ma al momento non è ancora chiaro in quali condizioni si trovino. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico in direzione Napoli che risulta fortemente rallentato.L’incidente si è verificato lungo l’autostrada A16, nel tratto che attraversa il territorio del Nolano, tra i caselli di Tufino e Baiano. Per cause ancora in corso di accertamento, cinque automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro a catena.L’impatto ha provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti e code in direzione del capoluogo campano. La circolazione risulta al momento in tilt, con possibili ripercussioni anche sui tempi di percorrenza per gli automobilisti che viaggiano lungo l’arteria autostradale.Nel sinistro si registrano alcuni feriti. Non sono ancora disponibili informazioni precise sul numero delle persone coinvolte né sulla gravità delle loro condizioni. Gli eventuali aggiornamenti sulle conseguenze dell’incidente saranno determinanti per delineare un quadro più completo dell’accaduto.Restano da chiarire anche le cause che hanno portato al tamponamento multiplo. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.La situazione lungo il tratto interessato resta in evoluzione, mentre gli automobilisti diretti verso Napoli sono invitati a prestare attenzione e a considerare possibili ritardi nel proprio viaggio.