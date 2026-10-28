L'OMICIDIO Ecco chi è il rapinatore ucciso a coltellate

L’omicidio si sarebbe consumato nella notte, probabilmente intorno alla mezzanotte

Si chiamava Marco Barbuto, aveva 48 anni ed è stato ucciso con almeno 17 coltellate nel centro storico di Napoli. Il corpo è stato ritrovato in via San Giovanni in Porta, nella zona della Vicaria, a poca distanza da via Duomo e via dell’Anticaglia. Sull’omicidio indaga la Squadra mobile, che sta cercando di ricostruire le ultime ore della vittima e individuare il movente.Gli indizi trovati sul luogo del delittoL’omicidio si sarebbe consumato nella notte, probabilmente intorno alla mezzanotte. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che avrebbero sentito delle urla provenire dalla strada.Quando le forze dell’ordine e i soccorritori sono arrivati in via San Giovanni in Porta, per il 48enne non c’era ormai più nulla da fare.Il primo esame effettuato sul corpo avrebbe permesso di individuare almeno 17 ferite da arma da taglio, distribuite tra torace, schiena e addome.Sul luogo del delitto gli investigatori hanno trovato alcuni elementi che potrebbero rivelarsi importanti per le indagini: Barbuto indossava guanti in lattice, mentre poco distante sarebbe stato rinvenuto un passamontagna.Anche lo scooter della vittima presentava un particolare sospetto: la targa risultava manomessa, tanto da essere illeggibile.Chi era Marco BarbutoGli investigatori stanno passando al setaccio il passato del 48enne per comprendere se l’omicidio possa essere collegato a precedenti attività criminali o a eventuali rapporti con altri soggetti.Secondo quanto emerso finora, Barbuto sarebbe stato in passato un rapinatore specializzato nei furti di orologi di lusso, attività che a Napoli viene comunemente indicata come quella dei “rapinarolex”.Nel 2018 sarebbe stato arrestato in Versilia per una rapina ai danni di un imprenditore. A suo carico risulterebbe inoltre una condanna del Tribunale di Lucca per furti di oggetti di lusso.Elementi che gli investigatori stanno approfondendo per capire se possano avere un legame con la sua morte.Le ipotesi al vaglio degli investigatoriAl momento non viene esclusa alcuna pista. Tra le ipotesi investigative c’è quella di una rapina finita male: Barbuto potrebbe essere stato sorpreso mentre tentava di compiere un colpo e la vittima designata potrebbe aver reagito violentemente.Un’altra possibilità è quella di un regolamento di conti maturato negli ambienti criminali.Si tratta, tuttavia, di ipotesi ancora da verificare. Gli investigatori dovranno chiarire perché il 48enne indossasse i guanti, a chi appartenesse il passamontagna ritrovato nelle vicinanze e perché la targa del suo scooter fosse stata manomessa.Acquisite le immagini delle telecamereLa Squadra mobile di Napoli ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare eventuali persone presenti nella zona al momento dell’omicidio.Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire elementi utili sugli spostamenti della vittima e di chi l’ha incontrata nelle ore precedenti.Le indagini proseguono per dare un nome all’assassino e chiarire il movente di un delitto che, per le modalità e il numero di coltellate, appare particolarmente violento.