IGIENE Nel panificio larve e insetti infestano 560 chili di alimenti

Alla luce delle criticità riscontrate, il personale del Nas ha disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale

Circa 560 chilogrammi di alimenti infestati da larve e insetti sono stati sequestrati in un panificio di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. L’attività commerciale è stata sospesa per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, mentre il titolare, un uomo di 54 anni, è stato denunciato per presunte violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare e per irregolarità legate all’impiego di un lavoratore straniero.Il controllo è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, con il supporto del personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Caserta.Sequestrati 560 chili di alimentiNel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità nelle condizioni igieniche e strutturali dei locali destinati alla produzione e alla conservazione degli alimenti.Gli accertamenti hanno portato al sequestro di circa 560 chilogrammi di prodotti, tra materie prime, semilavorati e alimenti finiti, risultati infestati da larve e insetti.Alla luce delle criticità riscontrate, il personale del Nas ha disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale. Al titolare sono state inoltre contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro.Lavoratore straniero irregolareDurante il controllo è emersa anche la presenza di un lavoratore straniero di 66 anni, che sarebbe stato impiegato nel panificio senza adeguati dispositivi di protezione. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo sarebbe risultato irregolare sul territorio nazionale.La situazione ha fatto scattare ulteriori verifiche sulle condizioni di impiego del lavoratore e sul rispetto delle norme che regolano il lavoro e la tutela della salute.Titolare denunciatoIl titolare del panificio, 54 anni, è stato denunciato per le ipotesi di reato relative all’impiego irregolare di manodopera e al presunto sfruttamento lavorativo del cittadino straniero, oltre che per le violazioni contestate in materia igienico-sanitaria.L’intervento rientra nelle attività di controllo dei carabinieri e del Nas finalizzate alla tutela della salute pubblica, alla sicurezza degli alimenti e al contrasto delle irregolarità nei luoghi di lavoro.Le contestazioni dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.