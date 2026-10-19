Supermercati vuoti: GUARDA LA FOTOGALLERY DELLA CAMPANIA

Il rallentamento della movimentazione delle merci rischia di ripercuotersi direttamente sui punti vendita

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante sta avendo conseguenze sulla distribuzione dei prodotti alimentari in Campania. Tra le province di Napoli e Caserta, ma anche in altre aree del territorio regionale, diversi supermercati stanno registrando difficoltà nei rifornimenti, con scaffali che in alcuni casi risultano vuoti.

Alla base dei disagi c’è la mobilitazione dei camionisti, che da alcuni giorni stanno bloccando le operazioni di carico e scarico delle derrate alimentari nei magazzini delle principali catene della grande distribuzione organizzata.

Il rallentamento della movimentazione delle merci rischia di ripercuotersi direttamente sui punti vendita: quando i prodotti non riescono a lasciare i depositi o a raggiungere regolarmente i negozi, le scorte disponibili diminuiscono e il ripristino degli scaffali diventa più difficile.

La protesta contro il costo del carburanteAl centro della mobilitazione c’è il peso dei costi del carburante sull’attività delle imprese di autotrasporto. Una voce di spesa che incide sui costi operativi del settore e che gli operatori considerano determinante per la sostenibilità del servizio.

Il blocco delle attività logistiche sta così mettendo sotto pressione una filiera essenziale per il rifornimento quotidiano dei supermercati. Le conseguenze non riguardano soltanto le aziende di trasporto e la grande distribuzione, ma possono coinvolgere anche i consumatori, che rischiano di trovare una disponibilità ridotta di alcuni prodotti.

Disagi in Campania, da Napoli a CasertaLe prime difficoltà segnalate interessano l'area tra Napoli e Caserta, ma il fenomeno viene riferito anche nelle altre province campane. L'entità dei disagi può variare da un punto vendita all'altro, in base alle scorte presenti e alla possibilità di ricevere nuove consegne.La durata della protesta sarà un fattore decisivo per capire quanto a lungo potranno proseguire le criticità. Se le operazioni di carico e scarico non riprenderanno regolarmente, i problemi di approvvigionamento potrebbero estendersi o aggravarsi.La situazione resta quindi legata all'evoluzione della mobilitazione e alla ripresa dei flussi di merci dai magazzini verso i supermercati. Nel frattempo, la protesta degli autotrasportatori riporta al centro dell'attenzione il rapporto tra costo del carburante, sostenibilità del trasporto su gomma e continuità delle forniture alimentari.