Si rompe condotta idrica in Campania: geyser alto 20 metri

momenti di apprensione questa mattina lungo la linea ferroviaria Caserta-Cancello

Un’imponente fuoriuscita d’acqua ha provocato momenti di apprensione questa mattina lungo la linea ferroviaria Caserta-Cancello, nel territorio di Maddaloni. La rottura di una conduttura idrica ha generato un getto che, secondo le prime segnalazioni, avrebbe raggiunto un’altezza di circa 20 metri, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza e la sospensione precauzionale dei treni nel tratto interessato.L’episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Maddaloni e Cancello. La misura è stata adottata per consentire gli accertamenti e verificare che l’infrastruttura non abbia riportato danni tali da compromettere la sicurezza dei convogli.Treni regionali rallentati e collegamenti deviatiIl blocco ha interessato alcuni collegamenti regionali della tratta Caserta-Foggia, con ritardi e deviazioni per i passeggeri. Secondo le informazioni disponibili, non si sono invece registrate ripercussioni sui servizi dell’Alta Velocità.La sospensione della circolazione si è resa necessaria in attesa di chiarire l’entità del guasto e le possibili conseguenze sulla sede ferroviaria. La forza con cui l’acqua è fuoriuscita dalla conduttura ha infatti reso indispensabile una verifica delle condizioni dell’area prima di autorizzare la ripresa del traffico.Per i viaggiatori, l’episodio ha comportato disagi negli spostamenti, mentre le squadre tecniche hanno lavorato per contenere la perdita e individuare il punto esatto della rottura.Segnalato anche un odore anomalo nella zonaOltre alla spettacolare fuoriuscita d’acqua, alcune persone presenti nell’area avrebbero segnalato un odore intenso e insolito, descritto come simile a quello del cloro o del gas.Anche questo aspetto richiede verifiche: al momento, le segnalazioni non consentono di stabilire con certezza la natura dell’odore né di collegarlo direttamente alla rottura della conduttura.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni, il personale dell’ufficio tecnico comunale e i tecnici dell’acquedotto. Le prime attività hanno riguardato la delimitazione della zona e gli accertamenti necessari a valutare la situazione in condizioni di sicurezza.La conduttura è stata chiusa, pressione in diminuzioneCon il proseguire degli interventi, la situazione ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento. La conduttura danneggiata è stata chiusa e la pressione dell’acqua risulta in sensibile diminuzione, riducendo progressivamente la fuoriuscita.Restano tuttavia operative le squadre specializzate del Comune di Maddaloni, i tecnici dell’acquedotto e gli addetti della zona di Cancello. L’obiettivo è individuare con precisione il punto del guasto, comprendere che cosa abbia provocato la rottura e completare le verifiche prima di dichiarare conclusa l’emergenza.Fortunatamente, secondo le prime informazioni, al momento della violenta fuoriuscita non erano presenti operai nel raggio d’azione del getto. Non vengono quindi segnalati, nelle informazioni disponibili, lavoratori coinvolti direttamente nell’episodio.Al vaglio anche i lavori eseguiti nelle ore precedentiTra gli elementi che saranno esaminati c’è anche l’attività svolta fino alla sera precedente da alcuni operai nei pressi di una vasca situata nella zona. Gli accertamenti dovranno chiarire se esista un collegamento tra quei lavori e il danneggiamento della conduttura.Al momento, però, non è stata accertata alcuna relazione causale: si tratta di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso i controlli tecnici e la ricostruzione delle circostanze.La priorità resta ora stabilire l’origine del guasto e accertare che non vi siano ulteriori rischi per l’area circostante e per la linea ferroviaria.Controlli sulla ferrovia prima della riaperturaParallelamente agli interventi sulla rete idrica, proseguono le verifiche sulla stabilità e sulle condizioni dell’infrastruttura ferroviaria. Soltanto dopo aver completato gli accertamenti sarà possibile valutare il ripristino della circolazione tra Maddaloni e Cancello.I tempi della riapertura dipenderanno quindi dall’esito dei controlli e dalla conferma che il tratto possa essere percorso in sicurezza. Nel frattempo, i collegamenti regionali interessati continuano a risentire delle conseguenze dell’interruzione.La rottura della conduttura ha provocato una situazione potenzialmente pericolosa, ma la chiusura della tubazione e il calo della pressione rappresentano i primi segnali positivi. Restano da chiarire le cause dell’incidente e da completare le verifiche necessarie per riportare alla normalità sia la rete idrica sia il servizio ferroviario.