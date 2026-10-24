LA TRAGEDIA Su un capannone per rubare, precipita e muore

L’allarme è scattato dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo, che aveva il volto coperto da un passamontagna

Tragedia nella serata di ieri a Ciampino, alle porte di Roma, dove un giovane di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo si sarebbe introdotto nella struttura, un’azienda specializzata nella produzione di insegne luminose, presumibilmente con l’intenzione di mettere a segno un furto. A provocare la caduta sarebbe stato il cedimento di una porzione del lucernario sul quale stava camminando.La caduta da un’altezza di circa dieci metriL’allarme è scattato dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo, che aveva il volto coperto da un passamontagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ciampino e il personale sanitario del 118, allertati attraverso il Numero unico europeo per le emergenze 112.Dai primi accertamenti è emerso che il giovane sarebbe salito sul tetto dell’edificio. Durante gli spostamenti sulla copertura, avrebbe messo il piede su una porzione di lucernario in plexiglass che avrebbe ceduto improvvisamente, facendolo precipitare al suolo da un’altezza di circa dieci metri.La caduta si è rivelata fatale. Per il ventiquattrenne non c’è stato nulla da fare.L’ipotesi del furto e le indagini dei carabinieriSecondo quanto ricostruito nelle prime fasi investigative, il giovane si sarebbe introdotto nel capannone con l’obiettivo di commettere un furto. Si tratta, al momento, di un’ipotesi investigativa che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.Il ventiquattrenne, indicato come già noto alle forze dell’ordine, sarebbe morto durante il tentativo di accesso alla struttura attraverso il tetto.Si cerca di capire se ci fossero compliciLe indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra gli aspetti da chiarire c’è anche l’eventuale presenza di altre persone che potrebbero aver preso parte al presunto tentativo di furto e che si sarebbero allontanate prima dell’arrivo dei soccorritori.Gli investigatori stanno lavorando per definire tutti gli elementi della vicenda e verificare se il giovane abbia agito da solo. Ulteriori dettagli potranno emergere con il proseguimento degli accertamenti.