LANCETTE Stanotte l'ora solare, ecco cosa cambia per il nostro corpo

Il passaggio segna l’avvio della stagione in cui le mattine saranno più luminose, mentre il tramonto arriverà prima rispetto ai giorni precedenti

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre l’Italia torna all’ora solare. Alle 3:00 le lancette dovranno essere spostate indietro alle 2:00, con la possibilità di dormire un’ora in più. Si conclude così il periodo dell’ora legale, iniziato lo scorso 29 marzo, e cambia la distribuzione della luce nel corso della giornata.Il passaggio segna l’avvio della stagione in cui le mattine saranno più luminose, mentre il tramonto arriverà prima rispetto ai giorni precedenti. Lo spostamento dell’orologio modifica infatti gli orari convenzionali di alba e tramonto, senza fermare il progressivo accorciamento delle giornate, che proseguirà fino al solstizio d’inverno del 21 dicembre.Ora solare, possibili effetti sul sonnoIl cambio dell’ora può influire temporaneamente sul ritmo sonno-veglia, soprattutto nelle persone più sensibili alle variazioni degli orari. Nei primi giorni possono manifestarsi sonnolenza in momenti insoliti, difficoltà di concentrazione e un riposo meno regolare.Nella maggior parte dei casi, l’organismo si adatta al nuovo orario nel giro di pochi giorni. Per favorire questa transizione, è consigliabile mantenere abitudini regolari, andare a dormire e svegliarsi a orari costanti ed esporsi alla luce naturale nelle prime ore della giornata.Anche una moderata attività fisica può aiutare a ristabilire il ritmo quotidiano. La sera, invece, è preferibile limitare l’uso di schermi luminosi prima di coricarsi ed evitare pasti particolarmente pesanti, così da favorire un riposo più sereno.Dalle origini storiche al risparmio energeticoL’idea di sfruttare meglio la luce naturale ha radici lontane. Nel Settecento Benjamin Franklin suggerì di adattare le abitudini quotidiane alle ore di luce per ridurre il consumo di candele. L’introduzione moderna del cambio stagionale dell’ora arrivò però durante la Prima guerra mondiale: nel 1916 Germania e Austria-Ungheria furono tra i primi Paesi ad adottarlo per contenere i consumi di combustibile.Oggi l’alternanza tra ora solare e ora legale è utilizzata in circa 70 Stati e territori, soprattutto in Europa e Nord America. Altri Paesi, tra cui Russia, Cina, India e Giappone, non applicano il sistema oppure lo hanno abbandonato.Tra le ragioni alla base della rinuncia vengono citati i benefici energetici considerati limitati e le possibili ripercussioni sui ritmi biologici e sulle abitudini quotidiane.In Europa resta aperto il dibattito sull’abolizioneLa possibilità di eliminare il cambio stagionale dell’ora è stata discussa più volte a livello europeo, ma finora non è stato raggiunto un accordo definitivo. L’attuale sistema resta quindi in vigore.Il prossimo appuntamento sarà in primavera: domenica 28 marzo 2027 tornerà l’ora legale, con le lancette da spostare avanti dalle 2:00 alle 3:00.Quali orologi bisogna regolare?La maggior parte degli smartphone, dei computer e dei dispositivi connessi aggiornerà automaticamente l’orario, purché sia attiva la corretta impostazione del fuso orario.Richiederanno invece un intervento manuale gli orologi tradizionali e alcuni elettrodomestici, che dovranno essere regolati indietro di sessanta minuti. Un piccolo cambiamento pratico che accompagna il passaggio alla stagione fredda e alle giornate con meno luce nel pomeriggio.