CRIMINALITA' Spari all'alba, ferito davanti ai locali della movida

A ferirlo sarebbero state persone al momento ignote, nel corso di un presunto tentativo di rapina

Un giovane di 26 anni, residente nel quartiere Pianura e già noto alle forze dell’ordine, si è presentato questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli con una ferita d’arma da fuoco al ginocchio e diverse tumefazioni al volto. Avrebbe raccontato di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina nella zona di Coroglio, ma la sua versione è ancora al vaglio dei carabinieri.L’intervento dei militari è scattato intorno alle 6, quando il 26enne ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I carabinieri della stazione Rione Traiano sono arrivati nella struttura sanitaria per avviare gli accertamenti sul ferimento.Il racconto del giovaneSecondo una prima ricostruzione, ancora sommaria e da verificare, il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio mentre si trovava nella zona di Coroglio. A ferirlo sarebbero state persone al momento ignote, nel corso di un presunto tentativo di rapina.Oltre alla ferita al ginocchio, il 26enne presentava diverse tumefazioni al volto, elementi sui quali saranno necessari ulteriori approfondimenti per chiarire quanto accaduto.Dopo le cure ricevute in ospedale, l’uomo è stato dimesso.Indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare la veridicità del racconto fornito dal giovane. Al momento, dunque, l’ipotesi della rapina non risulta ancora accertata.Gli investigatori sono impegnati a chiarire le circostanze del ferimento, individuare eventuali responsabili e stabilire che cosa sia realmente accaduto nella zona di Coroglio nelle ore precedenti all’arrivo del 26enne in ospedale.