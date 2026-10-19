Smog, stop alle auto inquinanti fino a marzo

Le restrizioni si applicano secondo le categorie indicate nell’ordinanza

A Napoli scattano nuove restrizioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti. Il provvedimento, adottato con ordinanza dirigenziale, si inserisce nelle misure previste dal Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e dagli indirizzi europei per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.L’obiettivo è contrastare il superamento dei limiti di biossido di azoto (NO₂), sostanza inquinante legata anche alle emissioni del traffico stradale, e tutelare la salute pubblica.Le limitazioni interesseranno l’intero territorio cittadino, con validità fino al 31 marzo 2027. I divieti saranno applicati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, secondo le condizioni stabilite dall’ordinanza.Quali auto e veicoli commerciali non potranno circolareIl provvedimento individua diverse categorie di mezzi soggetti al divieto. In particolare, le limitazioni riguardano:Autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, indipendentemente dall’alimentazione.Autovetture e veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 5 compresa, inclusa la classe Euro 5B. Per i veicoli commerciali sono interessate le categorie N1, N2 e N3.Motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2.Chi utilizza quotidianamente l’auto o un mezzo da lavoro dovrà quindi verificare la classe ambientale del proprio veicolo prima di mettersi in viaggio durante le fasce orarie interessate.Le restrizioni si applicano secondo le categorie indicate nell’ordinanza: per conoscere con precisione la propria situazione è importante consultare il testo ufficiale, soprattutto in presenza di alimentazioni particolari o di eventuali condizioni di esenzione.Orari e durata del provvedimentoLe limitazioni saranno in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, fino al 31 marzo 2027.Il provvedimento riguarda la circolazione sull’intero territorio comunale, ma prevede alcune esclusioni relative a specifici tratti stradali e autostradali.Sono infatti esclusi dal divieto i tratti cittadini delle autostrade A1 e A3, l’ex SS 162 e il raccordo di viale Fulco di Calabria.Per chi attraversa Napoli per raggiungere altre destinazioni, conoscere questi percorsi può essere importante per organizzare gli spostamenti, fermo restando che occorre verificare la segnaletica e le indicazioni ufficiali applicabili ai singoli tratti.Le deroghe: dai mezzi di soccorso al trasporto pubblicoL’ordinanza contempla esenzioni per diverse categorie di veicoli che svolgono servizi essenziali o rispondono a specifiche esigenze.Tra quelli indicati figurano:veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità;mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine;veicoli adibiti al trasporto pubblico;taxi;auto e moto d’epoca, nei casi previsti;veicoli sanitari e mezzi impiegati in servizi di pubblica utilità.L’elenco delle deroghe non si esaurisce necessariamente in queste categorie: ulteriori condizioni possono essere previste dal provvedimento comunale. È quindi opportuno consultare il testo integrale dell’ordinanza prima di considerare un veicolo esente dal divieto.Perché Napoli introduce nuove restrizioniAlla base delle misure c’è la necessità di contrastare il superamento dei limiti di biossido di azoto e rispettare gli obiettivi europei sulla qualità dell’aria.Le emissioni prodotte dal traffico rappresentano una delle fonti di inquinamento urbano. Limitare la circolazione dei veicoli più vecchi o maggiormente emissivi è una delle misure utilizzate dalle amministrazioni per contenere la concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera.Il provvedimento punta quindi a ridurre l’impatto del traffico sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini, intervenendo sulle categorie di veicoli individuate dall’ordinanza.Cosa devono fare gli automobilistiPrima di circolare a Napoli nelle fasce orarie interessate, è consigliabile controllare la classe Euro riportata sulla documentazione del veicolo e verificare se siano previste deroghe applicabili al proprio caso.Per evitare errori, soprattutto per i veicoli diesel Euro 5 e per quelli commerciali, il riferimento da consultare è l’ordinanza dirigenziale completa, insieme agli aggiornamenti pubblicati dal Comune di Napoli.Le nuove limitazioni resteranno valide fino al 31 marzo 2027: per automobilisti, motociclisti e operatori del trasporto merci sarà quindi importante conoscere in anticipo i divieti e pianificare gli spostamenti nel rispetto delle regole previste.