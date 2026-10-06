Sigilli a due aree adibite a cimitero di auto rubate

Una anche nei Paesi Vesuviani, l'altra nel Giuglianese

Due operazioni distinte hanno portato la Polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal comandante Lucia Rea, a intervenire su altrettante aree utilizzate, secondo gli accertamenti, per attività abusive legate al settore automobilistico e alla gestione illecita di rifiuti. I controlli, condotti nei territori di Giugliano in Campania e Volla, hanno fatto emergere anche elementi riconducibili al possibile riciclaggio di veicoli rubati.A Casacelle, nel territorio di Giugliano, il Gruppo N.I.S.A. (Nucleo Investigazioni Stradali Ambientali) ha posto sotto sequestro due aree differenti. Il primo spazio, registrato catastalmente come terreno agricolo, era stato di fatto convertito in un piazzale destinato all'esposizione e alla compravendita di automobili. La trasformazione sarebbe avvenuta senza il necessario cambio di destinazione d’uso e senza le autorizzazioni previste.Ma è stato il controllo della zona retrostante a far emergere il quadro più delicato. In un lotto confinante, nascosto da pannelli in alluminio e protetto da recinzioni, gli agenti hanno individuato quello che viene descritto come un laboratorio clandestino. Secondo gli investigatori, la struttura sarebbe stata utilizzata per custodire, modificare e smontare vetture di provenienza illecita, con interventi anche sulle centraline elettroniche.Nel corso della perquisizione è stata trovata un’Audi RS3 risultata rubata. Il suo valore commerciale è stato stimato tra i 65mila e i 70mila euro. Sequestrate anche numerose targhe contraffatte, apparecchiature tecniche e strumenti ritenuti compatibili con attività di effrazione e riprogrammazione elettronica delle automobili. Nel locale erano inoltre presenti indumenti da lavoro e dispositivi utilizzati durante le operazioni di smontaggio.Gli accertamenti non sono conclusi. Il N.I.S.A. sta cercando di ricostruire l’intera filiera, individuando eventuali responsabili e verificando a chi fossero destinati i componenti recuperati dalle vetture.Un secondo intervento ha riguardato Volla. Qui gli agenti hanno sequestrato un’area di circa 6.500 metri quadrati situata sotto il viadotto della SP1-Circumvallazione esterna di Napoli. All’interno del terreno sono state censite circa 230 automobili, molte delle quali apparentemente d’epoca. Quasi la metà dei veicoli risultava già smontata e lasciata in condizioni di evidente abbandono.Il sopralluogo ha inoltre consentito di individuare una consistente presenza di materiali classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sul posto erano presenti anche due natanti e tre container contenenti scarti e materiali provenienti, secondo gli accertamenti, dalla lavorazione di ricambi automobilistici.Veicoli, parti meccaniche e rifiuti erano collocati direttamente sul terreno, senza quelle che gli investigatori hanno ritenuto essere le modalità di gestione e le cautele ambientali previste dalla normativa.La persona che avrebbe gestito abusivamente l’area è stata denunciata all’Autorità giudiziaria. A suo carico vengono ipotizzate violazioni del Testo unico ambientale relative alla gestione e al deposito dei rifiuti rinvenuti.I due interventi, pur distinti, hanno quindi portato alla luce situazioni accomunate dall’utilizzo irregolare dei terreni e dalla presenza di materiali e veicoli gestiti al di fuori dei circuiti autorizzati. A Giugliano resta ora da chiarire l’eventuale estensione della rete coinvolta nel riciclaggio delle auto rubate; a Volla gli accertamenti dovranno invece definire origine e responsabilità legate all’ingente quantitativo di veicoli e rifiuti accumulati nell’area.