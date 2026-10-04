Si sente male alla guida e muore in auto

Medici e operatori del soccorso hanno praticato il massaggio cardiaco e tutte le manovre di rianimazione previste

Ha avuto un malore mentre era al volante, è riuscito ad accostare e a scendere dall’auto. Poi si è accasciato improvvisamente al suolo. È morto così un uomo di 76 anni, colpito da un arresto fatale questa mattina in via Circumvallazione, ad Avellino.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate due ambulanze. I sanitari hanno trovato l’anziano in condizioni gravissime e hanno avviato senza perdere tempo le procedure di emergenza.Inutili i tentativi di rianimazioneMedici e operatori del soccorso hanno praticato il massaggio cardiaco e tutte le manovre di rianimazione previste, tentando a lungo di far ripartire il cuore dell’uomo.Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Il 76enne è morto sul posto.Per gli accertamenti sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a gestire le conseguenze dell’episodio sulla circolazione nella zona.