L'INCIDENTE Si scontra con una moto, l'auto si ribalta e muore

Anche i due uomini che viaggiavano sul ciclomotore sono stati soccorsi dal personale sanitario

Tragico incidente stradale nella serata di oggi sulla Strada Provinciale 7, in direzione Mondragone, nel territorio di Falciano del Massico. Un uomo di 79 anni, residente nella zona, ha perso la vita dopo che la Fiat Panda che stava guidando è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata nella vegetazione. Feriti i due uomini che viaggiavano a bordo di un ciclomotore coinvolto nel sinistro.L'incidente si è verificato intorno alle ore 19. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che ha trovato ad attenderla due ambulanze del 118, provenienti da Teano e Capua.Secondo quanto riferito dai soccorritori, i mezzi coinvolti erano una Fiat Panda e un ciclomotore. Per cause ancora in corso di accertamento, l'autovettura è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa ribaltata all'interno della fitta vegetazione che costeggia la strada.Inutili i soccorsi per il conducente della PandaI Vigili del Fuoco hanno lavorato per liberare il conducente della Fiat Panda, rimasto intrappolato tra le lamiere dell'auto. Una volta estratto, l'uomo, un 79enne del posto, è stato affidato al personale sanitario del 118.Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Feriti i due uomini a bordo del ciclomotoreAnche i due uomini che viaggiavano sul ciclomotore sono stati soccorsi dal personale sanitario. Entrambi, di nazionalità algerina, sono stati trasportati presso gli ospedali di Sessa Aurunca e la clinica Pineta Grande per ricevere le cure necessarie.Le loro condizioni non sono state specificate nella nota dei Vigili del Fuoco.Accertamenti sulla dinamicaSono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato l'autovettura a uscire dalla carreggiata.La tragedia ha avuto luogo lungo la provinciale che collega Falciano del Massico a Mondragone, dove l'intervento dei soccorritori si è protratto per consentire le operazioni di estrazione e assistenza alle persone coinvolte.