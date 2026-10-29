CEDIMENTI Crollano pezzi del viadotto sull'A30: colpite due auto

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale

Traffico in tilt e tratto autostradale chiuso dopo il distacco di frammenti della struttura. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale. In corso gli accertamenti per verificare la presenza di feriti e le condizioni del viadotto. Tra le possibili cause, l’urto di un mezzo pesante che trasportava un escavatore.Momenti di apprensione sull’autostrada tra Salerno e Baronissi, dove si è verificato il distacco di calcinacci e frammenti da un viadotto. I detriti avrebbero colpito due veicoli, un mezzo pesante e un’autovettura, provocando disagi alla circolazione e facendo scattare l’intervento dei soccorsi.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale, impegnati nelle verifiche e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Ipotesi di un urto con un mezzo che trasportava un escavatoreTra le possibili cause del distacco viene presa in considerazione l’ipotesi di un urto contro la struttura da parte di un mezzo pesante che trasportava un escavatore. La dinamica resta tuttavia da accertare.Gli accertamenti dovranno chiarire anche l’entità dei danni al viadotto e verificare se vi siano persone ferite tra gli occupanti dei veicoli coinvolti.Autostrada chiusa e traffico in difficoltàIn seguito all’episodio, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche sulla sicurezza della struttura.L’area rappresenta un nodo importante per i collegamenti tra Salerno e Avellino e per l’innesto con l’autostrada Caserta-Roma. La chiusura sta quindi causando ripercussioni sulla viabilità.Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’eventuale presenza di feriti, sulle loro condizioni e sull’esito delle verifiche tecniche.