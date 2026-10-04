Si scontra con un Suv nella notte, muore 32enne

Restano da ricostruire con precisione le fasi dell’incidente e le eventuali responsabilità

Tragedia nella notte a Casavatore, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un’Audi Q5 lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto in direzione Arzano-Casoria.L’impatto non gli ha lasciato scampoA bordo dell’automobile si trovava un uomo di 55 anni. L’urto tra i due veicoli è stato violento e per il 32enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto, subito dopo lo schianto.Restano da ricostruire con precisione le fasi dell’incidente e le eventuali responsabilità. La dinamica è infatti ancora al vaglio degli investigatori.Indagini affidate ai carabinieriSul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casoria, impegnati negli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto.I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La salma del 32enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire gli ulteriori accertamenti, compresa l’eventuale esecuzione dell’autopsia.