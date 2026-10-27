L'INCIDENTE Si schianta sulla Statale e muore sul colpo

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio

Tragedia sulla statale Appia, nel territorio di Forchia, in provincia di Benevento. Pasquale Di Guida, pensionato di 74 anni residente nella frazione Castello di Cervinara, è morto dopo che la sua Fiat Panda è uscita di strada, finendo contro il cancello e il muro di cinta di un’abitazione privata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10:30, in contrada Acquavitale, a pochi metri dallo stabilimento Sapa Spa.L’impatto contro il cancello e il muro di cintaL’uomo stava percorrendo la statale Appia in direzione Benevento, provenendo dalla zona di Caserta, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’utilitaria.La Panda avrebbe prima invaso la carreggiata opposta, terminando la propria corsa contro il cancello e il muro di cinta di una casa. L’impatto è stato particolarmente violento: il cancello è stato divelto.A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, i residenti e i proprietari dell’abitazione.Inutili i soccorsiSul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 di Airola, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della stazione di Arpaia e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio.I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 74enne, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.Le indagini dei carabinieriI militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno visionato le immagini delle telecamere presenti lungo quel tratto della statale Appia.Dai filmati, secondo quanto emerso, l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, senza che siano ancora chiare le ragioni della perdita di controllo.Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito il conducente mentre era alla guida. Una circostanza che, tuttavia, dovrà essere valutata dagli accertamenti.Disposta la visita medico-legaleIl sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica, Patrizia Filomena Rosa, è stata informata dell’accaduto e ha disposto il trasferimento della salma presso la sala mortuaria dell’ospedale San Pio di Benevento.Il medico legale Francesca Iannaccone ha eseguito nel pomeriggio la visita esterna sul corpo. Non sarà disposta l’autopsia.Secondo quanto ricostruito, Di Guida stava tornando a casa a Cervinara dopo essere andato a caccia.Il cordoglio di CervinaraLa notizia della morte del pensionato si è rapidamente diffusa a Cervinara, suscitando profondo cordoglio.Di Guida era molto conosciuto in paese. Prima di andare in pensione aveva lavorato come idraulico ed era stimato per la sua disponibilità.A ricordarlo è stato anche il sindaco Filuccio Tangredi: «L'intero paese ha appreso con enorme dolore l'improvviso decesso di Pasquale Di Guida. Era una persona sempre disponibile e da tutti stimata».Il primo cittadino ha ricordato anche la partecipazione del pensionato alle iniziative locali, tra cui la tradizionale sagra delle castagne, per la quale aveva allestito uno stand.