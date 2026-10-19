Si schianta con l'auto contro un muro e muore

La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori

Tragedia nel pomeriggio di ieri in località Moio, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. L’anziano era alla guida della propria automobile quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un muro ai margini della carreggiata.L’allarme è scattato intorno alle 16, all’incrocio tra via Moio e via Belvedere. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori, arrivati sul posto per prestare assistenza al conducente.I soccorsi e la corsa in ospedaleSul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Dopo le prime cure, le condizioni dell’uomo hanno richiesto il trasferimento urgente all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 74enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.La notizia ha trasformato in tragedia un pomeriggio che, fino al momento dell’incidente, non lasciava presagire quanto sarebbe accaduto.L’ipotesi del malore al vaglio degli investigatoriRestano da chiarire le cause che hanno portato l’automobile a sbandare e a terminare la corsa contro il muro. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un improvviso malore che potrebbe aver fatto perdere al conducente il controllo del mezzo.Si tratta, tuttavia, di una possibilità ancora da verificare. Al momento non sono stati accertati elementi sufficienti per stabilire che cosa abbia provocato l’incidente.Gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Le verifiche dovranno chiarire le circostanze dell’impatto e contribuire a individuare le cause della perdita di controllo.Gli accertamenti sulla dinamicaL’attenzione degli investigatori è concentrata sul tratto stradale in cui si è verificato l’incidente e sulle condizioni che potrebbero aver preceduto lo schianto. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile definire con maggiore precisione la sequenza degli eventi.Per il 74enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il trasferimento d’urgenza al San Luca non è bastato a salvargli la vita. Restano ora da ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto, per fare piena luce su una tragedia che ha spezzato una vita sulle strade del territorio salernitano.