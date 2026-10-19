Scaffali vuoti nel più grande supermercato dei Paesi Vesuviani

Le difficoltà riguardano anche l’ortofrutta: sono terminati persino gli avocado, segno di un assortimento ormai ridotto in più aree del supermercato

La protesta degli autotrasportatori comincia a farsi sentire concretamente nei supermercati di Napoli e provincia. La mancata consegna delle merci, legata alla mobilitazione avviata venerdì in Campania, sta riducendo le disponibilità di numerosi prodotti alimentari, con scaffali sempre più vuoti e reparti che non riescono a essere riforniti.Tra le categorie maggiormente colpite ci sono alcuni beni di largo consumo, a partire dalla pasta, ormai esaurita in diversi punti vendita. Una situazione che sta interessando anche altri prodotti essenziali e che rende evidente l’impatto dei disagi nella distribuzione delle merci.A Portici il reparto pasta è vuoto: mancano anche latte e acquaUna delle situazioni più significative si registra al supermercato Sole 365 di via Bosco Catene, a Portici, indicato come il più grande punto vendita della catena nel comune vesuviano. Qui il reparto della pasta è completamente vuoto. Non è più disponibile neppure il latte fresco, mentre il settore dedicato agli yogurt non è stato nuovamente rifornito.Le difficoltà riguardano anche l’ortofrutta: sono terminati persino gli avocado, segno di un assortimento ormai ridotto in più aree del supermercato. Le scorte di carne sono quasi esaurite, mentre il reparto salumeria risulta ancora fornito.Tra i prodotti acquistati rapidamente figurano anche passate e bottiglie di pomodoro, farina e confezioni di legumi. Esaurite, inoltre, le casse d’acqua.Non si tratterebbe di un caso isolato: condizioni analoghe vengono segnalate anche in altri supermercati del territorio, dove il mancato arrivo dei rifornimenti sta progressivamente limitando la disponibilità della merce.Bloccato il varco Bausan al porto di NapoliLa mobilitazione continua intanto sul fronte della logistica e dei trasporti. Nella giornata di oggi, al porto commerciale di Napoli, gli autotrasportatori hanno bloccato il varco Bausan, impedendo il transito dei camion diretti agli imbarchi.Già ieri i camionisti avevano fermato la circolazione in corrispondenza di alcuni varchi autostradali, nell’ambito della protesta che sta coinvolgendo il settore in Campania.Il blocco dei collegamenti e le difficoltà nelle consegne rischiano di incidere ulteriormente sulla distribuzione delle merci, mentre nei punti vendita le scorte disponibili continuano a diminuire.L'allarme per gli approvvigionamentiLa situazione nei supermercati mostra come le conseguenze di una protesta nel comparto dell’autotrasporto possano estendersi rapidamente alla vita quotidiana dei cittadini. Quando i camion non riescono a raggiungere i centri di distribuzione e i punti vendita, il rifornimento degli scaffali può subire rallentamenti, soprattutto per i prodotti con rotazione elevata o disponibilità limitate.A Napoli e provincia, l’attenzione resta quindi rivolta all’evoluzione della mobilitazione e alla ripresa delle consegne. Il progressivo esaurimento di pasta, latte, acqua e altri generi alimentari alimenta la preoccupazione per la tenuta degli approvvigionamenti, mentre non sono ancora disponibili indicazioni precise sui tempi necessari per il ritorno alla normalità.