Blocchi dei tir: ecco la mappa in Campania

La limitazione impone agli automobilisti di modificare il proprio percorso e di individuare un’uscita alternativa in base alla provenienza e alla destinazione

Le manifestazioni degli autotrasportatori stanno causando ripercussioni sulla circolazione lungo alcune delle principali arterie autostradali della Campania. Le criticità più rilevanti riguardano la A1 Milano-Napoli e la A30 Caserta-Salerno, dove gli automobilisti devono fare i conti con code, rallentamenti e limitazioni agli accessi.La situazione interessa in particolare le zone di Napoli Nord, Caserta e Nola, con disagi segnalati in diversi punti della rete. Le informazioni diffuse da Autostrade indicano la necessità di prestare attenzione agli itinerari e di valutare percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni.A1, code alla barriera di Napoli NordSull’autostrada A1 Milano-Napoli si registrano code alla barriera di Napoli Nord in entrambe le direzioni di marcia. I rallentamenti coinvolgono quindi sia gli automobilisti diretti verso Napoli sia quelli in viaggio verso Roma.In direzione della Capitale viene inoltre segnalata una coda di circa due chilometri nel tratto compreso tra Napoli Nord e Caserta Nord. La presenza del traffico rallentato può determinare tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto per chi deve attraversare il tratto interessato durante le manifestazioni.A30, chiusa l’uscita di Nocera PaganiUlteriori problemi si registrano sulla A30 Caserta-Salerno. In questo caso, l’uscita di Nocera Pagani risulta chiusa per chi proviene da entrambe le direzioni.La limitazione impone agli automobilisti di modificare il proprio percorso e di individuare un’uscita alternativa in base alla provenienza e alla destinazione. Prima di mettersi in viaggio è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti sulla viabilità, soprattutto per chi deve raggiungere l’Agro nocerino-sarnese.Nola, traffico in entrata e in uscitaLa situazione è complessa anche in corrispondenza dello svincolo di Nola, dove vengono segnalate code in uscita per i veicoli provenienti da Salerno. Rallentamenti sono presenti anche in entrata, in entrambe le direzioni.Per ridurre i disagi, sono stati indicati alcuni itinerari alternativi per chi deve raggiungere Nola.Per chi proviene da Canosa: è consigliato uscire alla stazione di Tufino e proseguire seguendo le indicazioni per Nola.Per chi proviene da Salerno: il percorso suggerito prevede l’immissione sulla A16, l’uscita a Tufino e il successivo proseguimento verso Nola seguendo la segnaletica.Invito alla prudenza e aggiornamenti prima della partenzaLe manifestazioni stanno interessando snodi importanti per gli spostamenti quotidiani e per il trasporto delle merci. Le code alla barriera di Napoli Nord, il rallentamento verso Caserta Nord e le limitazioni sulla A30 possono avere conseguenze anche sui collegamenti tra le diverse province campane.Agli automobilisti si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica, mantenere la distanza di sicurezza e controllare le condizioni del traffico prima di partire. Gli itinerari alternativi indicati possono aiutare a evitare i punti più congestionati, ma è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti prima di imboccare le deviazioni.La situazione resta legata all’evoluzione delle manifestazioni: per questo, chi deve mettersi in viaggio è invitato a consultare le comunicazioni ufficiali sulla viabilità autostradale per conoscere eventuali variazioni delle chiusure e delle code.