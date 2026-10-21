Camionista bloccato: "Aiuto, sono in ostaggio in autogrill"

la vicenda sarebbe iniziata nel corso della notte, quando alcuni manifestanti lo avrebbero costretto a entrare nell’area di servizio

Un autotrasportatore romano denuncia di essere impossibilitato a lasciare l’area di servizio di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, dove sarebbe stato indirizzato con la forza durante la protesta degli autotrasportatori. L’uomo, che ha raccontato quanto stava accadendo in una telefonata all’Ansa, sostiene di essere fermo da diverse ore insieme a decine di altri mezzi pesanti e di non riuscire a riprendere il viaggio.Secondo la sua testimonianza, la vicenda sarebbe iniziata nel corso della notte, quando alcuni manifestanti lo avrebbero costretto a entrare nell’area di servizio. In seguito, sempre secondo il racconto del camionista, sarebbero state bloccate anche le uscite, impedendo ai conducenti di allontanarsi.Una situazione che l’autotrasportatore descrive come particolarmente grave, tanto da spingerlo a chiedere pubblicamente aiuto e a rivolgersi alle forze dell’ordine.«Ho chiamato il 112, ma non riesco a ottenere assistenza»Nel suo appello, il conducente riferisce di aver contattato il numero di emergenza 112 per segnalare la situazione. Racconta inoltre che gli sarebbero stati forniti alcuni recapiti della Polizia Stradale, ai quali, afferma, non avrebbe ricevuto risposta.L’uomo ha scelto di mantenere l’anonimato, ma ha voluto rendere pubblica la propria esperienza per denunciare le modalità con cui, a suo dire, si starebbe svolgendo il blocco dei mezzi pesanti.Il camionista precisa di condividere le ragioni della protesta e di comprendere le difficoltà della categoria. Contesta, però, l’eventuale imposizione dello sciopero a chi non intende aderire, sottolineando che la partecipazione a una mobilitazione dovrebbe restare una scelta individuale.«Faccio questo lavoro da dieci anni e chiaramente condivido le ragioni della protesta», racconta al telefono, spiegando che il dissenso riguarda soprattutto i metodi utilizzati da alcuni manifestanti.Il carico di alimenti a rischio deperimentoTra le preoccupazioni più immediate del conducente c’è anche il carico trasportato, composto da alimenti che potrebbero deteriorarsi se il viaggio dovesse prolungarsi ulteriormente.L’autotrasportatore afferma di aver chiesto a chi lo avrebbe fermato la possibilità di tornare a Roma, proprio per evitare che la merce subisse danni a causa della sosta forzata. La richiesta, secondo la sua versione, sarebbe rimasta senza risposta.«Avevo proposto a chi mi ha fermato di rientrare a Roma, ho un carico di alimenti a rischio deperimento. Non mi hanno neanche degnato di una risposta», riferisce.Il blocco rischia quindi di avere conseguenze non soltanto sulla libertà di movimento del conducente, ma anche sulla consegna della merce e sull’attività lavorativa. Per chi trasporta prodotti alimentari, infatti, i tempi di percorrenza e il rispetto delle condizioni di conservazione possono essere determinanti.Disagi sulla Napoli-Roma e sulla Caserta-SalernoLa vicenda si inserisce in una protesta che sta causando importanti ripercussioni sulla circolazione stradale in Campania. La presenza di numerosi tir in sosta su più carreggiate sta contribuendo a rallentamenti e code lungo i principali collegamenti autostradali.I disagi interessano in particolare la direttrice tra Napoli e Roma e l’autostrada Caserta-Salerno, dove il blocco dei mezzi pesanti continua a condizionare il traffico automobilistico.La situazione rende più difficili gli spostamenti anche per gli automobilisti estranei alla mobilitazione, con possibili ripercussioni sui tempi di viaggio e sulle attività di trasporto e distribuzione delle merci.La protesta e il diritto di scegliere se aderireIl racconto del camionista mette in evidenza la distinzione tra il diritto di scioperare e la possibilità, per ogni lavoratore, di decidere autonomamente se partecipare a una protesta. Il conducente non contesta le ragioni della mobilitazione, ma denuncia presunte pressioni e impedimenti che gli avrebbero impedito di proseguire il viaggio.Le circostanze riferite dall’uomo dovranno essere verificate, ma la sua testimonianza richiama l’attenzione sulle conseguenze che un blocco dei mezzi può avere quando coinvolge anche persone che non intendono aderire alla manifestazione.Nel frattempo, la protesta continua a incidere sulla viabilità campana. Per l’autotrasportatore romano, la priorità resta riuscire a lasciare l’area di servizio e riprendere il viaggio, mettendo al sicuro il carico alimentare. La sua richiesta è quella di poter tornare a muoversi liberamente, senza essere costretto a partecipare a una mobilitazione alla quale, pur condividendone le motivazioni, non avrebbe scelto di aderire.