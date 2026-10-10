Si apre voragine, sprofonda auto con un giovane a bordo

Tra le ipotesi da verificare ci sono il possibile cedimento di cavità sotterranee e le infiltrazioni d'acqua

Paura nella serata di ieri a Materdei, nel centro storico di Napoli, dove un tratto di carreggiata è improvvisamente sprofondato, facendo precipitare una vettura all'interno di una voragine. Nell'auto si trovava un giovane, soccorso dai vigili del fuoco e affidato successivamente alle cure del personale sanitario.L'allarme è scattato intorno alle 21.30, all'altezza del civico 30 di Vico della Neve, strada che collega Calata Fontanelle a via Santa Teresa degli Scalzi. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto è riuscita a raggiungere il ragazzo e a portarlo in salvo.Il giovane è stato quindi trasferito in ambulanza, inviata dal 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto sotto choc per l'accaduto, senza riportare ferite.Soccorsi e verifiche sulla stradaNella zona sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, gli agenti della polizia municipale e il personale della Protezione civile. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le ragioni del cedimento e a verificare le condizioni del sottosuolo.Al momento non è stata individuata una causa certa. Tra le ipotesi da verificare ci sono il possibile cedimento di cavità sotterranee e le infiltrazioni d'acqua. Non si esclude che le intense precipitazioni che hanno interessato Napoli nel corso della giornata possano aver contribuito al dissesto.La richiesta di controlli dopo la voragineVico della Neve si trova in un'area storica della città e il suo nome richiama le antiche fosse e cantine utilizzate in passato per conservare neve e ghiaccio. Nella zona, inoltre, negli anni Cinquanta furono effettuati ritrovamenti archeologici.Sull'episodio è intervenuto Giuseppe Aiello, consigliere della III Municipalità, che ha espresso solidarietà al giovane coinvolto e chiesto controlli urgenti.«Esprimiamo la massima solidarietà al giovane coinvolto. Chiediamo immediate verifiche agli enti preposti sulla sicurezza della strada», ha dichiarato.Le verifiche dovranno ora stabilire che cosa abbia provocato il cedimento e quali interventi siano necessari per garantire la sicurezza dell'area.