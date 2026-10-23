IL RICATTO Sextorsion a un ragazzo, un arresto a Napoli

La vittima sarebbe stata indotta a inviare immagini a sfondo erotico a una persona che si fingeva donna

Un giovane residente nella bassa Sabina è rimasto vittima di un episodio di sextortion, la forma di ricatto che sfrutta immagini o contenuti intimi per estorcere denaro sotto la minaccia di renderli pubblici. Per la vicenda, i Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un sessantenne originario di Napoli, ritenuto responsabile, allo stato delle contestazioni, dei reati di truffa ed estorsione.L’adescamento sulla piattaforma TelegramL’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata dal giovane, che ha raccontato ai militari quanto accaduto durante alcune conversazioni sulla nota piattaforma di messaggistica Telegram.Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata adescata da una persona che si presentava come una donna e che l’avrebbe convinta a inviare alcune fotografie personali in atteggiamenti erotici.Dopo aver ricevuto le immagini, il presunto autore del ricatto avrebbe cambiato atteggiamento, minacciando di diffondere il materiale e renderlo pubblico nel caso in cui il giovane non avesse versato una somma di denaro.Sotto la pressione delle minacce, la vittima sarebbe stata così indotta a effettuare tre distinti bonifici, per un importo complessivo di 1.000 euro, accreditati su una carta prepagata Postepay.Le indagini e l’identificazione del presunto responsabileA seguito della denuncia, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e individuare il destinatario delle somme versate.Le verifiche hanno permesso di risalire all’effettivo intestatario e utilizzatore della carta prepagata sulla quale erano stati accreditati i pagamenti. Nei confronti del sessantenne identificato è quindi scattato il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria.La posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura della Repubblica. Il deferimento non equivale a una condanna e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie competenti.Sextortion, l’invito a denunciareIl caso richiama l’attenzione sui rischi legati ai ricatti online, nei quali la minaccia di divulgare fotografie o video intimi viene utilizzata per ottenere pagamenti dalle vittime. La paura dell’esposizione pubblica e le conseguenze personali del ricatto possono rendere difficile chiedere aiuto, favorendo il protrarsi delle richieste di denaro.In situazioni simili è importante conservare, quando possibile, le conversazioni, i profili utilizzati, le ricevute dei pagamenti e ogni altro elemento utile alle indagini, evitando di cancellare le prove. È inoltre opportuno rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine e non affrontare da soli le minacce.La vicenda ricostruita dai Carabinieri di Fara in Sabina sottolinea l’importanza della denuncia per consentire agli investigatori di seguire le tracce dei pagamenti e individuare i presunti responsabili dei ricatti commessi attraverso le piattaforme digitali.