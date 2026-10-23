LA PAURA Serie di terremoti al Sud fino a magnitudo 5, case evacuate

Numerose persone sono scese in strada e, a scopo precauzionale, sono state evacuate alcune strutture pubbliche

La Sicilia trema per una sequenza di scosse sismiche registrate nel Tirreno meridionale. La più intensa, di magnitudo locale 5.0, è stata rilevata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 12:19:15 di venerdì 23 ottobre 2026.L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 63 chilometri da Leni, nelle isole Eolie, indicato come il comune più vicino all’area interessata. La profondità dell’ipocentro è stata stimata in circa nove chilometri: un evento relativamente superficiale, caratteristica che, insieme alla distanza dall’epicentro e alle condizioni geologiche locali, può influenzare l’intensità dello scuotimento percepito.La scossa ha provocato momenti di paura in diverse località siciliane. Numerose persone sono scese in strada e, a scopo precauzionale, sono state evacuate alcune strutture pubbliche.Palermo, scuole evacuate e centralino dei Vigili del fuoco sotto pressioneNel capoluogo siciliano il terremoto è stato avvertito distintamente. La forte scossa ha provocato un aumento delle chiamate al centralino dei Vigili del fuoco, sottoposto a una pressione particolarmente elevata dopo l’evento delle 12:19 e una scossa registrata pochi minuti prima.Tra gli edifici evacuati figura la scuola Giusino del liceo Margherita, situata nella zona di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Palermo. Circa 300 studenti hanno lasciato l’edificio insieme ai docenti e hanno raggiunto la piazza antistante la Cattedrale.Nella struttura si trovano le sezioni del liceo delle scienze umane a indirizzo economico-sociale. Un’altra scuola è stata evacuata anche a Partanna Mondello, sempre a scopo precauzionale.La decisione di far uscire gli studenti dagli edifici è stata adottata nell’immediato per consentire le necessarie verifiche e garantire la sicurezza delle persone presenti.Paura anche a Trapani e UsticaLa scossa è stata avvertita con forza anche a Trapani, dove è stato evacuato il Palazzo di Giustizia. Anche in questo caso, l’uscita dagli edifici è stata disposta in via precauzionale.Scuotimenti significativi sono stati segnalati inoltre a Ustica, isola dalla quale sono arrivate testimonianze sulla durata e sull’intensità percepita del terremoto.«È stata molto forte e lunga», ha raccontato Giuseppe Caminita, commerciante dell’isola, descrivendo la reazione della popolazione. Al momento della testimonianza, non sembravano esserci danni segnalati.Nelle ore immediatamente successive alla scossa più forte, il quadro delle eventuali conseguenze sul territorio era ancora in fase di verifica. Non risultavano, nelle informazioni disponibili, segnalazioni confermate di danni a persone o edifici.La sequenza sismica: cinque scosse nella stessa giornataLa scossa di magnitudo 5.0 è stata preceduta e seguita da altri eventi registrati nella stessa area del Tirreno meridionale.Ecco la sequenza riportata per il 23 ottobre:Ore 10:02: magnitudo 3.9.Ore 11:51: magnitudo 4.3, con ipocentro a 24 chilometri di profondità.Ore 11:56: magnitudo 3.6, con ipocentro a 31,9 chilometri.Ore 12:19:15: magnitudo 5.0, la scossa più forte, con epicentro alle coordinate 38,7938° nord e 14,1717° est e profondità di circa nove chilometri.Ore 12:24:58: magnitudo 4.0, con ipocentro a 7,6 chilometri.La successione degli eventi indica una significativa attività sismica nel settore marino interessato. Per comprendere l’intensità degli effetti nelle diverse località non basta considerare la sola magnitudo: incidono anche la profondità, la distanza dall’epicentro e le caratteristiche del sottosuolo.I terremoti dei giorni precedenti nel Tirreno meridionaleL’attività sismica nella zona non è iniziata venerdì. Nell’elenco degli eventi recenti figurano una scossa di magnitudo 3.7 il 22 ottobre e due terremoti, rispettivamente di magnitudo 3.8 e 3.6, registrati il 20 ottobre nello stesso settore marino.Tra gli episodi precedenti di maggiore interesse viene segnalato anche il terremoto di magnitudo 4.7 dell’8 ottobre, localizzato nel Tirreno meridionale a una profondità molto maggiore, pari a circa 375 chilometri.Nell’area delle Eolie sono stati inoltre registrati eventi di magnitudo 3.8 il 3 giugno, a 282,4 chilometri di profondità, e il 27 maggio, a 9,5 chilometri.Si tratta di eventi con caratteristiche differenti per intensità e profondità, che vanno valutati sulla base dei dati sismologici disponibili.Verifiche in corso dopo la scossa più forteDopo il terremoto di magnitudo 5.0, l’attenzione resta concentrata sulle verifiche negli edifici e sull’eventuale presenza di danni. Le evacuazioni registrate a Palermo e Trapani sono state adottate in via precauzionale, mentre le segnalazioni raccolte nelle località interessate devono essere valutate dalle autorità competenti.Per gli aggiornamenti sull’evoluzione della sequenza e sui parametri dei singoli eventi, il riferimento è l’Ingv, che pubblica le informazioni ufficiali sui terremoti registrati.Al momento, sulla base delle notizie disponibili, non risultano danni confermati, ma il quadro resta legato agli esiti delle verifiche successive alla forte scossa avvertita in gran parte della Sicilia.