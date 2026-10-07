Sequestrata piantagione di cannabis a Torre

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione operativa della locale Compagnia

Nove piante di cannabis e oltre sette etti di marijuana sono stati scoperti dai carabinieri durante un controllo antidroga effettuato a Torre Annunziata. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione operativa della locale Compagnia, intervenuti in un appezzamento di terreno situato in via Cavour e riconducibile, secondo gli accertamenti, a un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine.La perquisizione ha portato alla scoperta di una coltivazione composta da nove arbusti di cannabis indica, ciascuno alto circa un metro e mezzo. Le piante sono state sequestrate insieme alla sostanza stupefacente già raccolta e conservata nell’area.In particolare, i militari hanno trovato 724 grammi di marijuana, confezionati in quattro involucri. Nel terreno erano inoltre presenti materiale ritenuto destinato al confezionamento della droga e un bilancino di precisione, anch’esso sottoposto a sequestro.Al termine delle operazioni, il 41enne è stato arrestato e trasferito in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria. La posizione dell’uomo resta ora al vaglio nell’ambito degli accertamenti avviati dai carabinieri sulla provenienza e sulla destinazione dello stupefacente.