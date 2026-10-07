Sei giorni di assenza per accudire la moglie malata, l'azienda lo punisce

«Non pensavo potesse succedere una cosa del genere», ha raccontato il dipendente, che ha deciso di rivolgersi al sindacato e di fare ricorso

Due giorni di permesso per assistere la moglie ricoverata in ospedale e occuparsi dei figli piccoli, seguiti da altri sei giorni di assenza durante la convalescenza della donna. Al rientro al lavoro, però, per un dipendente è arrivata una contestazione disciplinare, culminata in un provvedimento di sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione.



La vicenda, resa pubblica dalla Cgil, ha aperto un confronto tra il lavoratore e l’azienda di Salerno. Il sindacato definisce la sanzione «inaccettabile» e ne chiede il ritiro. L’impresa, invece, sostiene che le sei giornate successive al ricovero della moglie non fossero state autorizzate e precisa che il provvedimento disciplinare, pur essendo stato intimato, non sarebbe ancora definitivo, in attesa del confronto davanti all’Ispettorato del Lavoro.



«Non pensavo potesse succedere una cosa del genere», ha raccontato il dipendente, che ha deciso di rivolgersi al sindacato e di fare ricorso. Al centro della controversia ci sono le modalità con cui sono state comunicate le assenze e l’utilizzo dei permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo per far fronte a situazioni familiari urgenti.



Dalla malattia della moglie all’intervento chirurgico



Secondo la ricostruzione fornita dal lavoratore, alcuni mesi fa la moglie aveva accusato un malore ed era stata accompagnata al Pronto soccorso. Dopo essere rientrata a casa, aveva avuto bisogno di alcuni giorni di riposo e assistenza.



In quell’occasione, il dipendente aveva informato l’azienda della necessità di assentarsi temporaneamente dal lavoro per occuparsi della moglie e dei figli. Al rientro, riferisce di aver consegnato la documentazione relativa al ricovero senza che, in quella circostanza, fossero emerse contestazioni.



Successivamente, l’ospedale aveva comunicato alla famiglia che la donna avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Il lavoratore racconta di aver avvisato preventivamente i responsabili della possibile necessità di assentarsi nuovamente. L’operazione, però, era stata rinviata di circa un mese e la nuova convocazione dell’ospedale era arrivata poco dopo il rientro dalle ferie.



A quel punto il dipendente avrebbe comunicato all’azienda i due giorni di ricovero della moglie e la necessità di rimanere a casa con i figli. Aveva inoltre segnalato la possibilità di dover ricorrere ad altre giornate di assenza, in relazione alla durata della convalescenza della donna.



La situazione familiare, secondo quanto riferito dal lavoratore, era resa ancora più complessa dalla chiusura delle scuole e dall’impossibilità di trovare nell’immediato qualcuno che potesse occuparsi dei bambini.



Ai due giorni di permesso sono così seguiti altri sei giorni di assenza. Al suo ritorno in azienda, il dipendente ha ricevuto una contestazione disciplinare: secondo la ricostruzione dell'impresa, quelle giornate non sarebbero state giustificate né autorizzate.



Il caso finisce davanti all’Ispettorato



La Cgil sostiene invece che il lavoratore avesse fatto richiesta dei permessi retribuiti previsti dal nuovo contratto collettivo di settore per le situazioni urgenti, comunicando tempestivamente ai propri responsabili le esigenze familiari.



Per il sindacato, il dipendente avrebbe agito in una situazione di effettiva necessità e avrebbe utilizzato gli strumenti previsti dal contratto per fronteggiare l’emergenza. La sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione viene quindi contestata e definita dalla Cgil come una misura «inaccettabile».



Di diverso avviso l’azienda, che, secondo quanto riferito a Tgcom24, contesta complessivamente sei giornate di assenza. Il dipendente avrebbe richiesto telefonicamente prima tre giorni di permesso e successivamente altri tre, ma, secondo la società, nessuna delle due richieste sarebbe stata autorizzata. Nonostante ciò, il lavoratore avrebbe deciso di non presentarsi al lavoro.



L’azienda sostiene di aver seguito la procedura prevista: prima la contestazione degli addebiti, poi la possibilità per il dipendente di presentare le proprie giustificazioni e infine l’intimazione del provvedimento disciplinare.



La società precisa tuttavia che la sospensione non sarebbe ancora stata definitivamente comminata, in attesa del confronto davanti alla commissione dell’Ispettorato del Lavoro.



La Cgil ha annunciato il ricorso all’Ispettorato e chiede il ritiro della sanzione, oltre alle scuse dell’azienda. L’impresa, dal canto suo, considera quella davanti all’Ispettorato la sede appropriata per chiarire la controversia e riferisce di aver indicato essa stessa questa procedura.



Sarà dunque il confronto tra le parti davanti all’organismo competente a stabilire i prossimi passaggi della vicenda, al centro della quale restano il diritto ai permessi per esigenze familiari e la corretta procedura per la loro richiesta e autorizzazione.