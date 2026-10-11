Sedicenne accoltellato alla schiena nella notte

L’allarme è scattato dopo il ferimento del minorenne, che ha raggiunto il pronto soccorso per essere medicato

Un’aggressione improvvisa, avvenuta in uno dei vicoli nei dintorni di piazza Dante, nel cuore di Napoli. A farne le spese è stato un ragazzo di appena 16 anni, ferito alla schiena con un’arma da taglio durante un episodio sul quale sono ora in corso gli accertamenti della Polizia di Stato. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto le cure necessarie prima di essere dimesso nel corso della notte.L’allarme è scattato dopo il ferimento del minorenne, che ha raggiunto il pronto soccorso per essere medicato. I sanitari hanno classificato il caso con codice giallo, una valutazione che indica una situazione meritevole di attenzione clinica. Dopo gli accertamenti e le cure del caso, il ragazzo ha potuto lasciare la struttura ospedaliera.Il racconto del ragazzo: «Mi ha colpito uno sconosciuto»Agli agenti intervenuti per raccogliere la sua testimonianza, il sedicenne avrebbe raccontato di essere stato aggredito da una persona che non conosceva. Secondo la versione fornita dal giovane, il presunto aggressore lo avrebbe raggiunto alle spalle, colpendolo con una coltellata senza che vi fosse stata, almeno stando al suo primo racconto, una precedente discussione.Il ferimento sarebbe avvenuto in uno dei vicoli che circondano piazza Dante, un’area centrale della città attraversata quotidianamente da residenti, studenti e frequentatori del centro storico.Restano tuttavia diversi aspetti da chiarire. Gli investigatori devono verificare la ricostruzione fornita dal minorenne, individuare eventuali testimoni e accertare se vi siano elementi utili a identificare la persona che avrebbe sferrato il fendente.Indagini sul movente e sulla dinamicaLa Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere le ragioni dell’aggressione. Al momento non è stato chiarito se il ragazzo conoscesse già il suo assalitore, né se il ferimento sia maturato nell’ambito di una lite o sia riconducibile ad altre circostanze.Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi che possano confermare la sequenza dei fatti e fare luce sull’episodio. Sarà importante stabilire anche se qualcuno abbia assistito all’aggressione o se eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona possano aver registrato movimenti utili alle indagini.Il sedicenne, dopo essere stato medicato al Vecchio Pellegrini, è stato dimesso nella notte. Proseguono invece le verifiche per ricostruire l’accaduto e risalire al responsabile del ferimento. Per ora, sia la dinamica sia il movente restano da accertare.