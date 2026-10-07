Scoperta una tonnellata di amianto abbandonata nel verde

Il terreno è stato sottoposto a sequestro penale insieme ai materiali presenti al suo interno

Una superficie di circa 700 metri quadrati utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti, con materiali per un peso complessivo stimato in una tonnellata. È la situazione scoperta dai carabinieri a Gricignano di Aversa, durante un servizio dedicato alla tutela ambientale condotto nel territorio della Terra dei Fuochi.Il controllo è scattato nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, quando i militari della Stazione di Gricignano di Aversa hanno ispezionato un'area composta da due particelle di proprietà privata. All'interno sono stati individuati diversi accumuli di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi.Il materiale occupava complessivamente circa 4 metri cubi. Tra ciò che è stato trovato figurano guaine, strutture e coperture, lastre in eternit, residui provenienti da attività edilizie e pneumatici. I rifiuti risultavano abbandonati e concentrati sul terreno senza le autorizzazioni previste per la gestione e il deposito.Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il proprietario dell'area, un uomo di 76 anni residente nel Casertano. Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.Il terreno è stato sottoposto a sequestro penale insieme ai materiali presenti al suo interno. L'intera area è stata quindi messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, alla quale i militari hanno trasmesso gli esiti dell'intervento.L'operazione rientra nei servizi di controllo ambientale svolti nel territorio della Terra dei Fuochi, con particolare attenzione alle aree utilizzate per l'accumulo o l'abbandono irregolare di materiali e rifiuti.