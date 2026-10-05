Scontro tra auto e camion sull'A2, c'è un morto

A dare l’allarme sono stati i soccorritori, intervenuti lungo l’A2 con il 118 e i volontari della pubblica assistenza

Un uomo ha perso la vita in un grave incidente avvenuto sull’autostrada del Mediterraneo, nel territorio di Campagna. La vittima viaggiava come passeggero su un’automobile che, mentre procedeva in direzione nord, è entrata in collisione con un camion.Lo schianto si è verificato nei pressi di una galleria. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per l’occupante della vettura, mentre la persona che era al volante, secondo le prime informazioni, è rimasta illesa.A dare l’allarme sono stati i soccorritori, intervenuti lungo l’A2 con il 118 e i volontari della pubblica assistenza Vopi. Per il passeggero, però, non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, coordinati dal dirigente Cosimo Di Cicco. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la sequenza dello schianto e ad accertare eventuali responsabilità.Tra le possibilità prese in considerazione nelle prime fasi dell’indagine figura anche un colpo di sonno, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi. Saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a chiarire perché l’auto sia finita contro il mezzo pesante.L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità autostradale, con rallentamenti lungo la carreggiata in direzione nord durante le operazioni di soccorso e i rilievi.