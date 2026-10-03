Scontri tra i tifosi del Gragnano e del San Sebastiano, ci sono feriti

La situazione sarebbe degenerata subito dopo la conclusione della gara

La partita finisce, ma fuori dal campo la tensione esplode. È quanto accaduto oggi pomeriggio allo stadio comunale di Santa Maria La Carità, al termine della sfida del campionato di Promozione tra Gragnano e San Sebastiano al Vesuvio, vinta dalla formazione ospite.Al termine dell'incontro sarebbe scoppiato uno scontro tra le due tifoserie, iniziato sugli spalti e proseguito successivamente all'esterno dell'impianto sportivo. Due persone, al momento ancora da identificare, hanno riportato ferite. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.La rissa dopo il fischio finaleLa situazione sarebbe degenerata subito dopo la conclusione della gara. Dalle prime informazioni raccolte, alcuni tifosi delle due squadre sarebbero venuti a contatto all'interno dello stadio, dando vita a una rissa.Lo scontro si sarebbe poi spostato fuori dall'impianto, dove la situazione sarebbe ulteriormente proseguita prima dell'intervento necessario a riportare la calma.Restano da ricostruire con precisione i motivi che hanno fatto scattare la lite e le modalità con cui si è sviluppato lo scontro.Le indagini dei carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.I militari stanno lavorando anche all'identificazione delle persone coinvolte e dei due tifosi rimasti feriti. Saranno inoltre analizzate eventuali immagini disponibili e raccolte le testimonianze utili a ricostruire le diverse fasi della rissa.Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.