Scomparso da una settimana, era bloccato in un'area del Vesuvio

Le ricerche erano iniziate mercoledì 14 ottobre e hanno coinvolto numerose squadre, impegnate a controllare il territorio

Si è conclusa con il ritrovamento di Luigi Formisano la mobilitazione scattata per rintracciare il 71enne di Torre del Greco, di cui non si avevano notizie da circa una settimana. L’uomo è stato localizzato dalla Polizia di Stato in una zona impervia del Vesuvio, dove le operazioni per raggiungerlo hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.Dopo essere stato individuato, Formisano ha ricevuto assistenza sul posto ed è stato trasferito in ospedale con un’ambulanza. Non sono ancora disponibili informazioni sulle sue condizioni di salute.Una mobilitazione durata giorniLe ricerche erano iniziate mercoledì 14 ottobre e hanno coinvolto numerose squadre, impegnate a controllare il territorio e a raggiungere le aree più difficili del Vesuvio. Per facilitare le operazioni sono stati utilizzati anche droni e cani molecolari, affiancando il lavoro svolto sul terreno.Alla ricerca hanno partecipato i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e diverse realtà della protezione civile. Presenti anche i volontari delle associazioni Torre Vesuvio, Primaurora e Irt, che hanno contribuito alle attività per individuare l’uomo.Il ritrovamento in un’area difficile da raggiungereIl 71enne è stato rintracciato in una zona impervia del vulcano, un’area che ha reso particolarmente impegnative le operazioni. Una volta raggiunto, i soccorritori hanno provveduto a prestargli assistenza e a organizzare il trasporto in ospedale.Le verifiche mediche consentiranno di accertare le sue condizioni dopo i giorni trascorsi lontano da casa. Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul suo stato di salute.Attesa per le condizioni dell’uomoIl ritrovamento pone fine alle ricerche avviate dopo la scomparsa da Torre del Greco. Resta ora da capire in quali condizioni si trovi Luigi Formisano e ricostruire le circostanze che lo hanno portato nella zona del Vesuvio in cui è stato individuato.