Muore investito agente della Digos che scortava l'Avellino

Il poliziotto era impegnato nel servizio predisposto per accompagnare i tifosi irpini in trasferta allo stadio

Un agente della Digos di Avellino è morto nel pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45, nel territorio di Cesena, all’altezza di Borello, sulla carreggiata in direzione nord.Il poliziotto era impegnato nel servizio predisposto per accompagnare i tifosi irpini in trasferta allo stadio. Secondo le prime informazioni, si trovava a piedi nell’area di servizio individuata come punto di raccolta, dove gli operatori attendevano i sostenitori dell’Avellino per organizzare il trasferimento e la scorta fino all’impianto sportivo.Poco prima delle 16.30, un’auto in transito lo avrebbe investito accidentalmente. L’impatto è stato fatale: per l’agente non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto.L’incidente durante il servizio di accompagnamento dei tifosiLa tragedia si è verificata mentre erano in corso le attività di organizzazione del servizio di sicurezza legato alla trasferta dei tifosi biancoverdi. Gli agenti si erano posizionati nell’area individuata per il raduno dei sostenitori, prima di procedere con l’accompagnamento verso lo stadio.È in questo contesto che si sarebbe verificato l’investimento. La dinamica, tuttavia, non è ancora stata ricostruita in maniera definitiva e dovrà essere chiarita attraverso gli accertamenti delle forze dell’ordine.L’episodio ha colpito il personale impegnato nel servizio e ha provocato immediate ripercussioni sulle operazioni in corso nell’area.I rilievi della Polizia StradaleSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la sequenza dei fatti e raccogliere gli elementi utili a chiarire le circostanze dell’investimento.Gli accertamenti dovranno stabilire come sia avvenuto l’impatto e ricostruire la posizione dell’agente e del veicolo coinvolto al momento dell’incidente. Al momento, l’ipotesi è quella di un investimento accidentale, ma saranno le verifiche a definire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.Disagi alla circolazione sulla E45L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la E45, in particolare nel tratto interessato dalle operazioni di soccorso e dai rilievi. La presenza delle forze dell’ordine e la necessità di effettuare gli accertamenti hanno avuto ripercussioni sul traffico della superstrada.L’area di Borello era stata scelta come punto di incontro per gli operatori incaricati di gestire il trasferimento dei tifosi dell’Avellino. La morte dell’agente trasforma così un servizio predisposto per garantire la sicurezza della trasferta in una tragedia che ha scosso il mondo della Polizia.Ulteriori dettagli potranno emergere al termine degli accertamenti, mentre resta il dolore per la morte del poliziotto, deceduto mentre era impegnato nello svolgimento del proprio servizio.