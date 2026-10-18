Piazzolla di Nola, esplode camion carico di botti: boato e grave incendio

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un autocarro Renault parcheggiato nell’area aziendale

Quattro mezzi sono stati coinvolti in un incendio divampato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre nel parcheggio di un’azienda di trasporti a Piazzolla di Nola, in provincia di Napoli.L’allarme è scattato intorno alle 3:30 in via Napoli, all’altezza del civico 31, dove le fiamme hanno interessato un camion e tre furgoni parcheggiati nell’area della ditta. Il rogo ha coinvolto diversi veicoli, provocando danni ai mezzi presenti nel piazzale.La dinamica dell’incendio è ancora in fase di ricostruzione. Tra gli aspetti da chiarire ci sono il punto esatto da cui si sono propagate le fiamme e le circostanze che hanno portato allo sviluppo del rogo durante la notte.Le fiamme sarebbero partite da un camion RenaultSecondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un autocarro Renault parcheggiato nell’area aziendale. Stando alle informazioni iniziali, il mezzo potrebbe essere stato carico di fuochi pirotecnici.Si tratta, tuttavia, di una circostanza che deve ancora essere verificata e che sarà oggetto degli accertamenti investigativi. L’eventuale presenza di materiale pirotecnico a bordo potrebbe rappresentare un elemento importante per comprendere come si sia sviluppato l’incendio e quali fattori abbiano contribuito al coinvolgimento degli altri veicoli.Al momento, non è possibile stabilire con certezza l’origine del rogo né confermare la natura del materiale che sarebbe stato trasportato dal camion.Intervento dei carabinieri e indagini in corsoSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola e della sezione radiomobile della compagnia di Nola. I militari hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e raccogliere gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’incendio.Le verifiche dovranno stabilire da dove siano partite le fiamme, come si siano propagate agli altri mezzi e quali siano le eventuali responsabilità legate all’accaduto.Tra le ipotesi da approfondire c’è anche quella di un’origine dolosa. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per confermare che l’incendio sia stato provocato intenzionalmente.Da chiarire le cause del rogoL’incendio ha interessato un’area destinata al parcheggio dei mezzi di un’azienda di trasporti, coinvolgendo quattro veicoli nel giro di poche ore notturne. L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sugli elementi che potranno consentire di distinguere un eventuale incidente da un gesto volontario.Saranno gli esiti degli accertamenti a chiarire se la presenza di fuochi pirotecnici, ancora da confermare, abbia avuto un ruolo nell’incendio e quale sia stata la causa iniziale delle fiamme.Le indagini proseguono per definire con precisione la sequenza degli eventi e stabilire la matrice del rogo divampato nella notte a Piazzolla di Nola.