Sciacalli svaligiano casa, era sgomberata dopo il terremoto

Le fotografie restituiscono l'immagine di una casa attraversata e frugata in più punti

La paura delle scosse, l'abbandono improvviso della propria casa e l'angoscia per un futuro diventato improvvisamente incerto. Per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a Pozzuoli a causa dell'emergenza sismica, il terremoto non si esaurisce con il movimento della terra. In alcuni casi, infatti, alla preoccupazione per la sicurezza si aggiunge un'altra inquietudine: quella di tornare nelle proprie case e trovarle violate.È quanto denunciato sui social da Daniela Gandolfo, cittadina puteolana che, dopo aver ricevuto un'ordinanza di sgombero legata all'inagibilità dell'immobile, si è trovata davanti a una scena che ha trasformato l'emergenza in un ulteriore incubo.La donna era tornata presso la propria abitazione accompagnata dai Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di recuperare alcuni beni di prima necessità. Un rientro che avrebbe dovuto essere limitato al tempo necessario per prendere gli oggetti indispensabili, ma che si è trasformato in una dolorosa scoperta.La casa messa a soqquadroAll'interno dell'abitazione, infatti, tutto appariva fuori posto. Armadi aperti, cassetti svuotati, vestiti abbandonati sul pavimento e contenitori rovistati. Anche il vano contenitore del letto, secondo quanto mostrato dalla proprietaria attraverso le immagini pubblicate sui suoi canali social, sarebbe stato sollevato e perquisito.Le fotografie restituiscono l'immagine di una casa attraversata e frugata in più punti. Scatole aperte, oggetti sparsi e indumenti gettati a terra testimoniano il passaggio di chi avrebbe approfittato dell'assenza dei residenti per cercare qualcosa da portare via.Un episodio che, se confermato dagli accertamenti, aggiungerebbe una nuova ferita a una famiglia già costretta a fare i conti con le conseguenze dell'emergenza sismica.L'assenza dei residenti e il timore per le abitazioni evacuateLe abitazioni lasciate vuote rappresentano una delle ulteriori preoccupazioni per chi, a seguito delle ordinanze di sgombero, è stato costretto a trasferirsi altrove. Case chiuse, famiglie lontane e accessi limitati per ragioni di sicurezza possono alimentare il timore che gli immobili diventino più vulnerabili a intrusioni e furti.Nel caso denunciato dalla cittadina puteolana, proprio l'assenza dei residenti avrebbe consentito ai malviventi di entrare nell'appartamento e rovistare tra gli effetti personali. Non si tratta soltanto del valore economico degli oggetti eventualmente sottratti: ciò che pesa maggiormente, per chi ha perso temporaneamente la possibilità di vivere nella propria casa, è la sensazione di aver subito una seconda violazione.Dopo il terremoto, infatti, quelle abitazioni rappresentano già un luogo carico di incertezza. Tornarvi e scoprire che qualcuno vi è entrato senza autorizzazione significa ritrovare una parte della propria quotidianità ancora più sconvolta.La denuncia sui socialDaniela Gandolfo ha affidato ai social il racconto di quanto accaduto, mostrando le condizioni in cui avrebbe trovato l'abitazione. Le immagini sono diventate così anche un appello a mantenere alta l'attenzione sulle case lasciate vuote a causa dell'emergenza.La vicenda pone inoltre l'attenzione sulla necessità di garantire, nelle aree interessate dagli sgomberi, adeguati livelli di controllo e sicurezza per gli immobili temporaneamente abbandonati dai proprietari. Per le persone costrette a vivere lontano dalle proprie abitazioni, infatti, alla preoccupazione per i danni provocati dalle scosse si somma quella di non sapere cosa potranno ritrovare al loro rientro.Sul caso saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la dinamica dell'accaduto e a verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, resta la denuncia di una cittadina che, già costretta a lasciare la propria casa per motivi di sicurezza, racconta di averla ritrovata ulteriormente devastata da un possibile passaggio di ladri.