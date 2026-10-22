Schianto in moto, muore giovane coppia di fidanzati

Gli elementi disponibili al momento non consentono di stabilire come sia avvenuto l’impatto né se siano stati coinvolti altri veicoli

L’incidente si è verificato lungo via Francesca Mastroianni, strada parallela al tratto autostradale dell’A1, nei pressi dell’area fitness all’aperto. Secondo le prime informazioni, il ventisettenne stava procedendo in direzione sud in sella alla sua Honda CBR 650 R quando si è verificato il violento impatto.Le lesioni riportate dal giovane si sono rivelate fatali. Anche la ragazza che si trovava con lui sulla moto è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Caserta, dove purtroppo è morta.Stando alle informazioni disponibili, entrambi indossavano il casco al momento dell’incidente. Un dettaglio che non è bastato a evitare il tragico epilogo.Paolo Panico aveva acquistato la moto poche settimane faLa notizia della morte di Paolo Panico ha colpito la comunità di Recale. Il giovane, appena 27 anni, era figlio di una dipendente comunale e, secondo quanto emerso, aveva acquistato la Honda CBR 650 R soltanto poche settimane fa.La tragedia ha lasciato nello sgomento familiari e conoscenti, mentre resta ancora da chiarire l’identità della ragazza che viaggiava con lui.Da chiarire la dinamica dell’incidenteRestano da ricostruire con precisione le cause dello schianto e la dinamica che ha portato alla morte dei due giovani. Gli elementi disponibili al momento non consentono di stabilire come sia avvenuto l’impatto né se siano stati coinvolti altri veicoli.La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sul rischio degli incidenti che, in pochi istanti, possono trasformarsi in drammi irreparabili. Per Recale è una notte segnata da due giovani vite spezzate.