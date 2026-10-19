Scappa all'Alt contromano, catturato 20enne

Nonostante il rischio corso durante l’inseguimento, gli agenti hanno proseguito le ricerche del fuggitivo ed a fermarlo

Un controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento per le strade di Cardito, in provincia di Napoli. Protagonista della vicenda un ragazzo di 20 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato di Afragola dopo non essersi fermato all’alt e aver tentato di sottrarsi al controllo a bordo di uno scooter.L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. I poliziotti hanno notato il giovane mentre transitava in via Nuova Belvedere e gli hanno intimato di fermarsi. Il ragazzo, invece di arrestare la marcia, ha accelerato, dando inizio alla fuga.Gli agenti si sono messi al suo inseguimento, seguendone gli spostamenti lungo le strade cittadine. La situazione è diventata particolarmente rischiosa quando il ventenne ha raggiunto via Nino Taranto.La manovra per evitare lo scontroDurante la fuga, il giovane avrebbe imboccato contromano via Nino Taranto, creando un pericolo per il traffico e costringendo gli agenti a una manovra improvvisa per evitare la collisione.Per scongiurare l’impatto, i poliziotti hanno frenato bruscamente e sterzato. L’auto di servizio ha così urtato il bordo del marciapiede, riportando danni.Nonostante il rischio corso durante l’inseguimento, gli agenti hanno proseguito le ricerche del fuggitivo, determinate a fermarlo e a procedere agli accertamenti necessari.Abbandona lo scooter e tenta di nascondersiLa fuga si è conclusa in via Guttuso. Arrivato nella strada, il ventenne ha lasciato lo scooter e ha cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra le automobili parcheggiate.Il tentativo non è riuscito: i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, procedendo all’arresto.Nel corso del controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di otto centimetri e di una dose di hashish. Il rinvenimento dell’arma ha portato a ulteriori contestazioni a suo carico.Le accuse e la sanzione per la drogaIl ventenne è stato arrestato con le accuse di fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto illegale di armi. Per il possesso di hashish destinato all’uso personale è stato inoltre sanzionato amministrativamente.L’episodio riporta l’attenzione sui rischi degli inseguimenti urbani, soprattutto quando la fuga avviene attraverso manovre che possono mettere in pericolo gli altri utenti della strada e gli stessi operatori delle forze dell’ordine.Gli accertamenti delle autorità competenti dovranno seguire il loro corso per definire la posizione giudiziaria del giovane e le eventuali responsabilità in relazione alle condotte contestate.