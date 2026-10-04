Sbarrano la strada e asportano bancomat con due escavatori

Con il mezzo meccanico sono riusciti a divellere entrambi gli sportelli e a portarli via

Un escavatore utilizzato per strappare via due bancomat e un gruppo numeroso di persone entrato in azione nel cuore della notte. È la sequenza dell’assalto avvenuto a Sortino, nel Siracusano, tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.Erano circa le 3.30 quando il commando, composto secondo le prime informazioni da una decina di persone, ha preso di mira due sportelli automatici situati nel centro del paese.Gli sportelli trascinati viaPer portare a termine il colpo, i malviventi avrebbero utilizzato un escavatore. Con il mezzo meccanico sono riusciti a divellere entrambi gli sportelli e a portarli via.L’azione è stata accompagnata anche dal blocco di una strada, utilizzato per impedire o rendere più difficoltoso il passaggio durante le fasi dell’assalto.Indagini sull’identità del commandoIl raid ha provocato allarme tra i residenti, svegliati dall’azione condotta nel pieno della notte. Il numero delle persone coinvolte e l’utilizzo dell’escavatore fanno ritenere che il colpo sia stato organizzato e portato avanti da un gruppo consistente.Restano ora da chiarire l’identità dei componenti del commando e la destinazione dei due bancomat sottratti. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine.