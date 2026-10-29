IL FURTO Rubata di nuovo l'auto a Don Luigi Merola

Le circostanze dell’ultimo furto e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate

Nuovo furto ai danni del sacerdote impegnato da anni nel contrasto alla camorra e nel sostegno ai giovani. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire: al momento non ci sono elementi per stabilire se si tratti di un atto intimidatorio.Nuovo furto d’auto ai danni di don Luigi Merola a Marano di Napoli. L’episodio, segnalato oggi dalla stampa locale, riporta l’attenzione sul sacerdote, da anni impegnato in attività di contrasto alla camorra e di sostegno ai ragazzi attraverso la fondazione “A voce d’e creature”.Per don Merola non si tratta del primo episodio di questo tipo. Le circostanze dell’ultimo furto e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate. Al momento, infatti, non sono disponibili elementi sufficienti per attribuire al gesto una matrice intimidatoria.Il precedente nell’aprile 2024Un episodio analogo risale all’aprile del 2024, quando l’auto in uso al sacerdote venne sottratta dopo un danneggiamento avvenuto nei giorni precedenti.Il nuovo furto riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel territorio di Marano e sulla situazione del sacerdote, ma resta fondamentale distinguere i fatti accertati dalle ipotesi sulle motivazioni del gesto.L’impegno per i giovaniDon Luigi Merola è conosciuto per il suo impegno sociale e per il lavoro svolto attraverso la fondazione “A voce d’e creature”, che sostiene i giovani e promuove percorsi di crescita e riscatto.