Ruba gasolio da un'auto parcheggiata

sarebbe stato colto mentre era impegnato nell’operazione di prelievo del carburante

Un tubo di plastica, una tanica e un obiettivo preciso: sottrarre gasolio dalle automobili parcheggiate. È quanto avrebbero scoperto i carabinieri della Compagnia di Bagnoli durante un servizio di controllo svolto nella serata di ieri a Napoli.A finire nei guai è stato un uomo di 41 anni, residente a Pianura, sorpreso mentre prelevava carburante da alcune vetture in sosta. Secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato il tubo per aspirare il gasolio dai serbatoi e raccoglierlo nella tanica, con l’intenzione di procurarsi carburante senza pagarlo.Sorpreso con l’attrezzatura per aspirare il gasolioL’intervento è maturato nell’ambito di un più ampio servizio predisposto dai militari sul territorio. Durante le verifiche, il 41enne sarebbe stato colto mentre era impegnato nell’operazione di prelievo del carburante.L’attrezzatura utilizzata, composta da un tubo di plastica e da una tanica, avrebbe consentito all’uomo di trasferire il gasolio dai veicoli parcheggiati al contenitore.Scatta la denuncia per furto aggravatoDopo essere stato individuato, il 41enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.L’episodio si inserisce nell’attività di controllo svolta dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli per contrastare i reati sul territorio. La posizione dell’uomo sarà ora valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.