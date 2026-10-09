Ruba 300 chili di legna dal parco in Campania

si tratta di una zona di riserva integrale e di protezione speciale, soggetta a vincoli forestali e paesaggistici

Avrebbe sottratto circa 300 quintali di legname ricavato dall’abbattimento di 70 alberi all’interno di un’area protetta del Parco regionale dei Monti Picentini. Per questa vicenda un uomo di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.Il provvedimento cautelare è stato eseguito lo scorso 7 ottobre dai carabinieri forestali della stazione di Giffoni Valle Piana, in attuazione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.Il legname prelevato da una zona protettaI fatti contestati risalirebbero al mese di giugno. Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe rubato il legname proveniente dal taglio di circa 70 alberature situate all’interno del perimetro del Parco regionale dei Monti Picentini.L’area interessata è sottoposta a particolari misure di tutela: si tratta di una zona di riserva integrale e di protezione speciale, soggetta a vincoli forestali e paesaggistici.Gli accertamenti dovranno ora fare chiarezza sulla vicenda e sulle responsabilità dell’indagato, che restano da verificare nell’ambito del procedimento giudiziario.