Rischio salmonella, stop ai pomodori crudi anche nel Vesuviano

L’ordinanza si applica ai servizi di refezione scolastica di ogni ordine e grado, compresi nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e secondar

Niente pomodoro fresco crudo nei pasti serviti nelle scuole e nelle mense di Torre del Greco. Il Comune ha disposto una sospensione temporanea e cautelativa dopo la segnalazione dell’Asl Napoli 3 Sud relativa ad alcuni focolai di gastroenterite associati a infezioni da Salmonella registrati in diverse regioni italiane.Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Luigi Mennella e resterà in vigore in attesa di ulteriori approfondimenti. La misura punta a ridurre eventuali rischi legati al consumo dell’alimento, mentre sono ancora in corso le verifiche sulla possibile origine dei contagi.Quali strutture sono interessate dal divietoL’ordinanza si applica ai servizi di refezione scolastica di ogni ordine e grado, compresi nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. La sospensione riguarda inoltre le strutture di ristorazione collettiva, sia pubbliche sia private, le strutture socio-assistenziali e le mense aziendali presenti sul territorio comunale.Nei menu, il pomodoro fresco previsto da consumare crudo dovrà essere sostituito con altri vegetali o ortaggi cotti oppure con verdure fresche non interessate da allerte. Rimane invece consentito l’utilizzo del pomodoro sottoposto a cottura.L’allerta dell’Asl dopo i casi di SalmonellaAlla base della decisione c’è una comunicazione del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha richiamato l’attenzione sui focolai epidemici di gastroenterite pediatrica riconducibili a infezioni da Salmonella Strathcona e Salmonella Typhimurium individuati in alcune aree del Paese.Secondo quanto riportato nella nota, le indagini epidemiologiche e genomiche disponibili avrebbero evidenziato una possibile associazione tra questi episodi e il consumo di pomodori freschi crudi, con particolare riferimento alla varietà ciliegino.Misura precauzionale in attesa di nuovi accertamentiL’Asl ha chiesto la sospensione immediata dell’utilizzo e della somministrazione di pomodoro fresco crudo nella ristorazione scolastica e negli altri servizi di ristorazione collettiva del proprio territorio di competenza.La decisione è legata anche alle difficoltà di ricostruire l’intera filiera distributiva del prodotto. In attesa che gli approfondimenti chiariscano meglio l’eventuale collegamento tra gli alimenti e i focolai segnalati, il Comune di Torre del Greco ha quindi adottato la misura cautelativa, senza estendere il divieto ai pomodori cotti.