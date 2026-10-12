Rifiuti speciali, 5 denunciati nella Terra dei Fuochi

La presenza dei materiali e le modalità della loro gestione hanno portato gli investigatori a ipotizzare una violazione delle disposizioni

Nuovo intervento dei carabinieri contro i presunti illeciti ambientali nell’Agro aversano. Nel corso di un’attività di controllo svolta nella mattinata odierna, i militari della Stazione di Frignano, in provincia di Caserta, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, sospettate di essere coinvolte nella gestione non conforme di rifiuti speciali non pericolosi.Le persone segnalate all’autorità giudiziaria sono proprietarie di un appezzamento di terreno situato nel territorio comunale. Quattro risiedono ad Arezzo, mentre la quinta è residente a Frignano.Nell’area trovati calcinacci, metalli e materiali plasticiDurante l’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto sul terreno circa cinque metri cubi di rifiuti di diversa tipologia. Tra i materiali individuati figurano calcinacci, scarti derivanti da lavorazioni edili, metalli, plastica e legno.La presenza dei materiali e le modalità della loro gestione hanno portato gli investigatori a ipotizzare una violazione delle disposizioni che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire la provenienza degli scarti e le eventuali responsabilità dei proprietari dell’area.Scatta il sequestro del terrenoIl provvedimento ha interessato una superficie di circa 100 metri quadrati, sottoposta a sequestro penale. La misura è stata adottata per permettere il proseguimento delle verifiche e preservare lo stato dei luoghi, evitando possibili modifiche che potrebbero compromettere gli accertamenti.Dell’attività svolta sono state informate le autorità amministrative e giudiziarie competenti, chiamate a procedere per gli aspetti di rispettiva competenza.Tutela dell’ambiente e salute pubblicaL’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali condotte dall’Arma dei carabinieri sul territorio. L’obiettivo è verificare il rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti e contrastare situazioni che possono rappresentare un rischio per l’ambiente e la salute pubblica.La vicenda è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna: saranno gli ulteriori accertamenti e il successivo iter giudiziario a chiarire le responsabilità individuali.