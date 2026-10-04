Rapinano anziano mentre preleva la pensione della moglie invalida

Sono state esaminate le immagini degli impianti di videosorveglianza, ricostruiti gli spostamenti della Panda e approfonditi anche i contenuti pubblicati sui social

Aveva appena ritirato mille euro alle Poste e stava pedalando verso casa quando una Fiat Panda lo avrebbe raggiunto. Pochi istanti dopo il pensionato, 73 anni, si è ritrovato a terra e sotto minaccia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due uomini lo avrebbero aggredito per impossessarsi del denaro, arrivando a intimidirlo con una frase senza mezzi termini: «Non ti muovere, ti ammazzo, dammi i soldi».

La rapina è avvenuta il 24 luglio in via del Cassano, a Secondigliano. Il pensionato avrebbe tentato di reagire, ma sarebbe stato travolto dall’auto e costretto a cedere la somma appena prelevata. Quei contanti, secondo quanto raccontato agli investigatori, erano destinati alle necessità della moglie invalida.

A distanza di oltre due mesi, l’indagine ha portato all’arresto di due persone. Si tratta di Salvatore Scippa, 46 anni, e Antonio Imperatore, 31 anni, entrambi napoletani e già conosciuti dalle forze dell’ordine. Per i due è stata disposta la custodia cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura.

Le immagini e le tracce sui social

Per arrivare all’identificazione degli indagati, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno incrociato diversi elementi investigativi. Sono state esaminate le immagini degli impianti di videosorveglianza, ricostruiti gli spostamenti della Panda e approfonditi anche i contenuti pubblicati sui social network.

Proprio TikTok avrebbe fornito agli investigatori alcuni degli elementi decisivi. Gli agenti avrebbero analizzato le dirette pubblicate da una familiare di Scippa, riuscendo a ricavare informazioni utili alla sua identificazione.

Anche nel caso di Imperatore sarebbero stati determinanti alcuni particolari fisici. Gli investigatori avrebbero riconosciuto il 31enne attraverso i tatuaggi, mettendoli in relazione con la descrizione fornita dalla vittima, che avrebbe ricordato con precisione alcuni dettagli dell’aggressione e dei suoi autori.

La Panda e la ricostruzione della fuga

Un altro tassello dell’inchiesta riguarda l’automobile utilizzata durante l’assalto. La Fiat Panda, pur risultando formalmente intestata a una donna estranea ai fatti e incensurata, sarebbe stata utilizzata abitualmente da Scippa.

Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di seguire gli spostamenti della vettura e di ricostruire parte del percorso compiuto nelle fasi precedenti e successive alla rapina. Tutti gli elementi raccolti sono confluiti nell’informativa trasmessa alla Procura.

La misura cautelare rappresenta l’esito dell’attività investigativa, ma le accuse dovranno essere dimostrate nel corso del procedimento. I due arrestati restano presunti innocenti fino a una eventuale condanna definitiva.

Il precedente che riguarda Scippa

Nel fascicolo investigativo è comparso anche un episodio risalente al 2011 che riguarda Scippa. Nel maggio di quell’anno il 46enne era stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla rapina ai danni del turista statunitense Oscar San Antonio Mendoza, 66 anni.

Secondo la ricostruzione relativa a quella vicenda, l’uomo era stato aggredito nei pressi del porto di Napoli dopo essere sbarcato da una nave da crociera. L’obiettivo dei rapinatori sarebbe stato il suo Rolex. Durante l’aggressione il turista era caduto, riportando un grave trauma alla testa, ed era morto nove giorni più tardi in ospedale.

Il riferimento a quel precedente è emerso nell’attuale attività investigativa e non rappresenta, da solo, un elemento di prova rispetto alla rapina contestata oggi a Scippa.

L’attività del commissariato

L’operazione arriva al termine di giorni di intenso lavoro per il commissariato di Secondigliano, che nell’arco di una settimana ha eseguito cinque arresti attraverso l’attività congiunta delle Volanti e della Squadra investigativa e operativa.

Per l’assalto al 73enne, gli investigatori hanno messo insieme testimonianze, immagini, accertamenti sull’automobile e analisi dei profili social. Un insieme di elementi che ha consentito alla Procura di chiedere e ottenere dal gip la misura cautelare nei confronti dei due indagati.