Rapina al supermarket, titolare colpito in testa con la pistola

Non è stato ancora chiarito se all’interno dell’attività fossero presenti altre persone al momento dell’irruzione

Rapina violenta nella notte a Napoli, dove il titolare di un minimarket è stato aggredito durante un assalto messo a segno da tre persone con il volto coperto. L’uomo, un giovane di 24 anni di origini pakistane, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola mentre i rapinatori erano in azione all’interno del negozio. Dopo aver preso la cassa, i tre si sono allontanati, facendo perdere le proprie tracce.L’episodio si è verificato in via Leopardi, al civico 98, nella zona di Fuorigrotta. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata la segnalazione relativa alla rapina appena consumata. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e i militari della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’assalto.L’aggressione durante la rapinaSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i tre uomini avrebbero raggiunto il minimarket con il viso coperto, entrando in azione ai danni del commerciante. Durante la rapina, uno dei malviventi avrebbe utilizzato una pistola per colpire il titolare alla testa con il calcio dell’arma.Un gesto violento che ha provocato il ferimento del giovane, mentre i responsabili riuscivano a impossessarsi del registratore di cassa. Non è stato ancora chiarito se all’interno dell’attività fossero presenti altre persone al momento dell’irruzione né quale somma di denaro sia stata portata via.Dopo aver completato il colpo, i tre si sarebbero dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri. Le modalità dell’azione e l’utilizzo dell’arma rappresentano ora alcuni degli aspetti sui quali si concentrano le verifiche.Il titolare ricoverato all’ospedale San PaoloIl 24enne è stato soccorso e accompagnato all’ospedale San Paolo per ricevere le cure necessarie dopo il colpo subito alla testa. La vittima è tuttora ricoverata in osservazione, mentre proseguono gli accertamenti sulle conseguenze dell’aggressione.Le sue condizioni e gli elementi raccolti dopo l’intervento sanitario potranno contribuire a definire meglio il quadro dell’episodio. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di fornire ulteriori dettagli sull’entità delle lesioni riportate.Caccia ai tre rapinatoriI carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i componenti del gruppo e ricostruire tutte le fasi della rapina. Tra gli aspetti da chiarire ci sono il percorso seguito dai responsabili prima e dopo l’assalto, la provenienza dell’arma utilizzata e le eventuali modalità di fuga.Gli investigatori dovranno inoltre verificare la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona di via Leopardi, che potrebbero aver ripreso i movimenti dei tre uomini o fornire elementi utili per riconoscerli.Per il momento non risultano diffuse informazioni sull’identità dei presunti responsabili né su eventuali arresti. Le ricerche proseguono per fare luce sull’aggressione e individuare i tre autori della rapina, mentre restano da definire con precisione la dinamica dei fatti e l’ammontare del denaro sottratto.