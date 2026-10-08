Rapina al corriere dei tabacchi, anche un minore tra i sei arrestati

uno dei due avrebbe impugnato una pistola, sarebbe salito sul furgone e avrebbe costretto il corriere a mettersi in marcia verso una zona più isolata

Sarebbe stato costretto a lasciare la zona della consegna sotto la minaccia di una pistola, mentre uno dei rapinatori prendeva il controllo del furgone. È questa la dinamica ricostruita dagli investigatori per l'assalto a un corriere di tabacchi avvenuto il primo luglio tra Marianella e Piscinola, a Napoli.A distanza di mesi dall'episodio, i carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di cinque maggiorenni e di un minorenne all'epoca dei fatti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli e dal gip del Tribunale per i Minorenni.Tre persone in carcere, due ai domiciliariPer tre degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.Per il sesto destinatario, minorenne al momento della rapina, è stata invece disposta la custodia in un istituto penale per minorenni.Tutti sono indagati, a vario titolo, per rapina aggravata. Le contestazioni comprendono l'utilizzo di un'arma, l'azione compiuta da più persone, il coinvolgimento di un soggetto minorenne e l'aver agito con il volto coperto.Il corriere dirottato verso PiscinolaL'assalto sarebbe scattato poco dopo una consegna effettuata dal corriere in una tabaccheria di Marianella. Terminata la tappa, l'uomo sarebbe stato avvicinato da due persone.Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei due avrebbe impugnato una pistola, sarebbe salito sul furgone e avrebbe costretto il corriere a mettersi in marcia verso una zona più isolata di Piscinola.È da questo episodio che sono partiti gli accertamenti del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero, impegnato nell'identificazione delle persone coinvolte e nella ricerca degli elementi utili a ricostruire l'intera sequenza della rapina.Sequestrati due veicoli e parte della merceNel corso dell'indagine i carabinieri hanno individuato due veicoli che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati durante l'azione. Entrambi sono stati sottoposti a sequestro.Gli accertamenti hanno portato anche al ritrovamento di una stecca di tabacchi che, sulla base della ricostruzione investigativa, sarebbe riconducibile alla merce sottratta al corriere.L'insieme degli elementi raccolti avrebbe consentito agli investigatori di risalire ai sei presunti partecipanti e di ricostruire i diversi ruoli nell'assalto.Provvedimenti nella fase delle indaginiLe misure cautelari sono state adottate nell'ambito delle indagini preliminari. Gli indagati potranno quindi impugnare i provvedimenti e, fino a un'eventuale sentenza definitiva, devono essere considerati presunti innocenti.Spetterà ora al procedimento giudiziario verificare la solidità degli elementi raccolti dagli investigatori e accertare le eventuali responsabilità dei sei destinatari delle misure.