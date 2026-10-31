IL FURTO Raid notturno, ripulita la nota gioielleria

i ladri avrebbero forzato le saracinesche del negozio e successivamente distrutto le vetrine

Colpo nella notte ai danni dell’attività commerciale di corso San Giovanni a Teduccio. I malviventi avrebbero forzato le saracinesche e distrutto le vetrine per impossessarsi di diversi preziosi. A scoprire il furto è stato il titolare alla riapertura del negozio.Furto nella notte alla gioielleria “Tavì”, in corso San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Un gruppo di malviventi avrebbe preso di mira l’esercizio commerciale, riuscendo a portare via diversi gioielli, tra cui collane e orecchini, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.A riportare la notizia è Il Mattino. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato le saracinesche del negozio e successivamente distrutto le vetrine, dalle quali avrebbero prelevato preziosi in oro e argento.La scoperta alla riaperturaL’allarme sarebbe scattato soltanto diverse ore dopo il colpo, quando il titolare è arrivato in negozio per iniziare la giornata lavorativa. Una volta entrato, l’uomo si è trovato davanti le vetrine danneggiate e la merce rubata. A quel punto ha contattato le forze dell’ordine.Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del furto e raccogliere elementi utili a risalire agli autori.Restano da quantificare il valore complessivo dei gioielli sottratti e l’entità dei danni provocati all’attività commerciale.L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli esercizi commerciali nella zona orientale di Napoli, in particolare delle attività che custodiscono e vendono oggetti preziosi.