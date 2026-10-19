Protesta dei camionisti: porto e ancora autostrada bloccate

Il personale di Autostrade per l’Italia è presente sul posto per seguire l’evoluzione della situazione e gestire le criticità legate alla circolazione

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio e l’aumento del costo della vita entra nel vivo anche in Campania. Dalle 9 di questa mattina camion e cisterne sono schierati per chilometri nei pressi del casello autostradale di Avellino Est, lungo la Variante e fino all’imbocco dell’autostrada A16 Napoli-Bari.A mobilitarsi sono lavoratori autonomi e dipendenti del settore, riuniti in un presidio che, nelle intenzioni dei partecipanti, proseguirà a oltranza in attesa del confronto con il Governo previsto per domani.La manifestazione viene descritta come pacifica. Per limitare le ripercussioni sulla viabilità e non ostacolare gli interventi legati alla sicurezza pubblica, è stata occupata soltanto una delle due corsie di marcia, lasciando quindi possibile il transito dei veicoli.A1 e A30, disagi per chi viaggia verso RomaLe conseguenze della mobilitazione si fanno sentire anche sulla rete autostradale tra Caserta e Salerno. Autostrade per l’Italia ha comunicato la riapertura, intorno alle 12, del nodo tra l’A1 Milano-Napoli e l’A30 Caserta-Salerno per i veicoli provenienti da Napoli, dopo una precedente chiusura legata alla manifestazione.La riapertura non ha però eliminato le code. Sull’A1 si registrano circa otto chilometri di rallentamenti nel tratto compreso tra il bivio con il raccordo di Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Roma.Situazione difficile anche sull’A30 Caserta-Salerno, dove è stato segnalato un chilometro di coda tra Maddaloni e il bivio con l’A1, verso Caserta. Resta inoltre chiusa la stazione di Capua in uscita per chi arriva da Roma.Il personale di Autostrade per l’Italia è presente sul posto per seguire l’evoluzione della situazione e gestire le criticità legate alla circolazione.I percorsi alternativi consigliatiPer chi deve attraversare l’area interessata dai disagi, sono state indicate alcune possibili deviazioni.Per i veicoli in transito sulla A30, si consiglia di valutare l’uscita a Caserta Sud o Maddaloni, proseguire lungo la strada statale 700 e rientrare sull’A1 a Santa Maria Capua Vetere.Per chi proviene da Bari ed è diretto a Roma, l’alternativa indicata prevede l’uscita a Benevento, il proseguimento sulla statale 372 Telesina e il successivo rientro in autostrada a Caianello.Rallentamenti vengono segnalati anche allo svincolo di Caianello per il traffico proveniente da Napoli. Prima di mettersi in viaggio è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti sulla viabilità, poiché code e chiusure possono cambiare con l’evoluzione della protesta.Domani il confronto al tavolo ministerialeLa mobilitazione nasce dalle difficoltà denunciate dagli operatori del trasporto su gomma, alle prese con il peso del carburante e con l’aumento dei costi legati all’attività quotidiana. Il presidio di Avellino Est e le iniziative che stanno interessando la rete autostradale campana si inseriscono in una protesta che punta a portare le richieste della categoria all’attenzione delle istituzioni.Ora l’attenzione è rivolta al tavolo ministeriale previsto per domani. L’esito del confronto potrebbe incidere sulla prosecuzione della mobilitazione e, di conseguenza, sulle condizioni della circolazione e sulla regolarità dei trasporti.Nel frattempo, tra Avellino, Caserta e Salerno, gli automobilisti devono fare i conti con possibili rallentamenti e deviazioni, mentre gli autotrasportatori mantengono alta la pressione per ottenere risposte sul caro gasolio e sul costo della vita.