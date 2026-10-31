EMERGENZA Profonda voragine con cavità davanti all'asilo

Una situazione che sta alimentando timori per la sicurezza di chi percorre quotidianamente la strada

Una buca sull’asfalto si sarebbe allargata sensibilmente dopo le ultime forti piogge, lasciando intravedere una cavità sottostante. I residenti del Rione INCIS, a Ponticelli, chiedono verifiche urgenti: a meno di cento metri si trova una scuola dell’infanzia e la strada è attraversata ogni giorno da numerose famiglie e bambini.Preoccupazione tra gli abitanti del Rione INCIS, a Ponticelli, per le condizioni della strada in via Louis Armstrong. Qui, secondo quanto segnalato dai residenti, si è formata una buca che, dopo le recenti e intense precipitazioni, si sarebbe notevolmente allargata, mostrando una cavità al di sotto del manto stradale.Una situazione che sta alimentando timori per la sicurezza di chi percorre quotidianamente la strada, soprattutto perché il possibile cedimento dell'asfalto potrebbe mettere a rischio automobilisti e pedoni.La preoccupazione per il passaggio di bambini e famiglieA rendere la situazione particolarmente delicata è la vicinanza di una scuola dell'infanzia, che si trova a meno di cento metri dal punto interessato. La strada, infatti, viene attraversata ogni giorno non soltanto dalle auto dei residenti, ma anche da numerosi genitori, bambini e famiglie.«La nostra preoccupazione è che la strada possa cedere ulteriormente, considerando che ogni giorno passiamo di lì con le nostre auto, ma soprattutto transitano tantissimi bambini e famiglie», raccontano gli abitanti, che temono possibili conseguenze se la situazione dovesse continuare a peggiorare.La presenza della cavità sotto l'asfalto, emersa con l'allargamento della buca, alimenta il timore che il problema possa essere più esteso di quanto appaia in superficie.La richiesta di controlli urgentiI residenti chiedono che vengano effettuate al più presto verifiche tecniche per accertare le condizioni del sottosuolo e la stabilità della sede stradale. L'obiettivo è individuare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari prima che si verifichino incidenti.«Abbiamo davvero paura che, continuando a peggiorare, questa situazione possa provocare qualche incidente, soprattutto ai danni dei più piccoli», è l'appello rivolto alle autorità competenti.La richiesta degli abitanti è dunque quella di non sottovalutare la segnalazione e di intervenire tempestivamente, con controlli e misure di messa in sicurezza, per tutelare chi vive nella zona e chi frequenta quotidianamente la strada, in particolare i bambini che raggiungono la vicina scuola dell'infanzia.