Preleva la pensione, buca una ruota e viene derubato

«Mi hanno rubato la pensione», ha raccontato, spiegando di aver prelevato quei soldi per le necessità quotidiane

Era andato alle Poste per ritirare il denaro necessario alle spese di casa, ma pochi minuti dopo si è ritrovato senza pensione e con una lunga lista di documenti e oggetti da bloccare o rifare. La vittima è Domenico Lopresto, pensionato e presidente dell’Unione Inquilini di Napoli, che ha denunciato ai carabinieri un furto avvenuto sabato 3 ottobre.L’uomo si era recato al Postamat di corso Meridionale, nella zona di Poggioreale, effettuando due operazioni da 600 euro ciascuna. Dopo aver riposto i contanti, era salito sulla sua Fiat 500L per tornare a casa.La ruota bucata in piazza NazionaleIl viaggio si è però interrotto all’altezza di piazza Nazionale. Il pneumatico anteriore sinistro si sarebbe improvvisamente danneggiato. Lopresto, preoccupato perché aveva con sé 1.200 euro in contanti, ha deciso di non fermarsi in strada e ha raggiunto lentamente un’officina della zona.«Considerando che avevo con me denaro in contanti e temendo per la mia sicurezza, ho evitato di fermarmi sul posto e ho proseguito lentamente fino all’officina», ha raccontato il pensionato.Durante la riparazione, riferisce Lopresto, sarebbe rimasto quasi sempre nelle vicinanze della vettura, allontanandosi soltanto per il tempo necessario a pagare l’intervento. L’uomo ha inoltre spiegato che la portiera del lato passeggero aveva già un problema e non poteva essere aperta dall’esterno.La scoperta al supermercatoUna volta terminata la riparazione, il pensionato ha ripreso l’auto dirigendosi verso il supermercato MD di via Cassano. È proprio durante la spesa che si sarebbe accorto che qualcosa non tornava: il borsello non era più al suo posto.All’interno, oltre ai 1.200 euro appena prelevati, c’erano la Carta d’Identità Elettronica, la patente, la tessera sanitaria, le carte PostePay e BancoPosta, il telefono cellulare e le chiavi.Un bottino che, per la vittima, va quindi ben oltre il denaro contante: insieme alla pensione sono spariti anche documenti e strumenti personali indispensabili.La denuncia ai carabinieriLopresto si è rivolto ai carabinieri già nel pomeriggio di sabato per denunciare quanto accaduto.«Mi hanno rubato la pensione», ha raccontato, spiegando di aver prelevato quei soldi per le necessità quotidiane. «Avevo preso i soldi per fare la spesa, mi hanno rubato tutto».Ora, oltre alla perdita economica, lo attende la necessità di bloccare le carte e sostituire i documenti sottratti.«Siamo ritornati ai furti contro pensionati. Adesso incomincia il calvario dei documenti da rifare e delle carte da bloccare», ha aggiunto Lopresto.Sulla dinamica del furto e sulle modalità con cui il borsello sarebbe stato sottratto sono in corso gli accertamenti.