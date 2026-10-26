L'INCIDENTE Precipita da una scala a Pomigliano, è in codice rosso

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 26 ottobre, a Pomigliano d’Arco, dove un operaio di 41 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa tre metri all’interno di un’officina per revisioni auto e sostituzione di pneumatici. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli.L’incidente si è verificato in via Giuseppe Luraghi. Il lavoratore, dipendente dell’azienda, è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Secondo le informazioni disponibili, al momento non sarebbe in pericolo di vita.La caduta mentre scendeva da una scalaStando a una prima ricostruzione, ancora da verificare, il 41enne sarebbe caduto mentre scendeva da una scala utilizzata per raggiungere un deposito situato all’interno della struttura.L’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa tre metri. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta e le eventuali condizioni che possano aver contribuito all’incidente.Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Indagini dei carabinieri con il Nucleo ispettorato del lavoroLe indagini sono in corso con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro, incaricato di contribuire alle verifiche sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambiente lavorativo.Gli accertamenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare il rispetto delle misure di prevenzione previste per le attività svolte nell’officina.Al momento non sono state rese note ulteriori circostanze sull’incidente. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni del lavoratore, ricoverato all’ospedale del Mare, mentre proseguono le verifiche per fare piena luce sull’accaduto.