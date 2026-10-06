Pomodori a rischio salmonella: stop per scuole e ospedali napoletani

Il Comune precisa però che, al momento, non risultano casi segnalati né a Napoli né in Campania

Stop temporaneo al pomodoro fresco consumato crudo nei servizi di ristorazione collettiva del Comune di Napoli. La misura, adottata in accordo con le indicazioni della Asl, riguarda mense scolastiche, asili nido, strutture sanitarie e socio-assistenziali e, più in generale, tutti i servizi di ristorazione collettiva interessati dal provvedimento.Nel mirino, in particolare, c'è il pomodoro della tipologia ciliegino. La sospensione è stata disposta in via cautelativa dopo le informazioni emerse a livello nazionale ed epidemiologico su alcuni casi di tossinfezione alimentare da Salmonella associati al consumo di pomodori freschi mangiati senza cottura.Il Comune precisa però che, al momento, non risultano casi segnalati né a Napoli né in Campania. La decisione è stata quindi assunta come misura preventiva, in applicazione del principio di precauzione e con particolare attenzione alle categorie considerate più vulnerabili.Cosa cambia nelle menseNei menu destinati agli utenti dei servizi interessati, il pomodoro crudo verrà temporaneamente eliminato e sostituito con altri alimenti. Potranno essere utilizzati ortaggi cotti oppure verdure fresche crude che non risultino coinvolte negli accertamenti attualmente in corso.La disposizione riguarda quindi il consumo del prodotto a crudo e non comporta un divieto generale sul pomodoro.Il prodotto potrà infatti continuare a essere servito dopo un'adeguata e completa cottura, modalità che resta consentita nell'ambito della ristorazione collettiva.Una misura in attesa degli accertamentiLa sospensione non è definitiva. Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione delle verifiche analitiche che stanno conducendo le autorità sanitarie competenti.L'obiettivo è adottare una misura di tutela soprattutto nei confronti dei bambini che frequentano nidi e scuole e delle persone assistite nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, in attesa che gli accertamenti forniscano un quadro più preciso sulla situazione epidemiologica e sull'eventuale origine dei casi segnalati a livello nazionale.