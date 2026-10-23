INCLUSIONE Poggiomarino, solidarietà al Vitamì: cena di beneficenza per i ragazzi con Atassia di Friedreich

A organizzare l’evento è stata la famiglia Castaldo, genitori di due figli che convivono con l’Atassia di Friedreich

Una serata all’insegna della solidarietà, delle testimonianze e della danza paralimpica per sostenere i bambini e i ragazzi con Atassia di Friedreich e le loro famiglie. Domenica 18 ottobre, al VITAMÌ di Poggiomarino, la famiglia Castaldo ha promosso una cena di beneficenza a favore della Fondazione Bambino Gesù, con l’obiettivo di contribuire al potenziamento dei percorsi di neuroriabilitazione pediatrica.La partecipazione dei presenti, il sostegno degli sponsor e la sensibilità della comunità hanno accompagnato un’iniziativa nata da un’esperienza personale e trasformata in un progetto di solidarietà concreta. Al centro della serata, la volontà di accendere i riflettori su una malattia rara e di sostenere le famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà legate alla sua progressione.La famiglia Castaldo trasforma l’esperienza personale in solidarietàA organizzare l’evento è stata la famiglia Castaldo, genitori di due figli che convivono con l’Atassia di Friedreich. Una realtà conosciuta direttamente, che ha spinto i promotori a mettere la propria esperienza al servizio degli altri, coinvolgendo cittadini e sostenitori in una raccolta fondi destinata alla Fondazione Bambino Gesù di Roma.L’iniziativa ha rappresentato molto più di un appuntamento conviviale: un’occasione per condividere esperienze, sensibilizzare il pubblico e rafforzare una rete di vicinanza attorno ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.La solidarietà, in questo contesto, si traduce nella possibilità di sostenere percorsi di assistenza e cura e di contribuire allo sviluppo di strumenti capaci di migliorare la qualità della vita dei pazienti.Atassia di Friedreich, l’importanza di conoscere la malattiaNel corso della serata, Angela Ghezzi, vicepresidente di AISA, ha illustrato le caratteristiche dell’Atassia di Friedreich, contribuendo a far conoscere una patologia genetica rara e progressiva che può compromettere la coordinazione dei movimenti e interessare diversi organi e apparati.Comprendere la malattia significa anche riconoscere la necessità di percorsi specialistici, interventi riabilitativi mirati e un sostegno continuativo per i pazienti e per chi si prende cura di loro.L’informazione e la sensibilizzazione rappresentano quindi un passaggio importante: aiutano a superare la scarsa conoscenza della patologia e a rendere più visibili le esigenze delle famiglie che convivono con questa condizione.La testimonianza di Gennaro Soria: il racconto di un padreUno dei momenti più intensi dell’incontro è stato quello dedicato a Gennaro Soria, autore del libro Mio figlio e le sue sfide, nel quale racconta la storia di suo figlio Raffaele, scomparso a causa della malattia.Attraverso la sua testimonianza, la serata ha dato spazio all’esperienza personale di un padre, alle difficoltà quotidiane, all’amore e alle sfide affrontate insieme al figlio. Un racconto capace di riportare l’attenzione non soltanto sugli aspetti clinici della patologia, ma anche sul vissuto delle famiglie e sul bisogno di sentirsi comprese e accompagnate.La condivisione di queste storie può infatti contribuire a rompere l’isolamento e a creare legami tra persone che affrontano esperienze simili.La danza paralimpica racconta talento e possibilitàEmozioni anche grazie alle esibizioni degli atleti paralimpici dell’ASD Gabry Dance di Poggiomarino, diretti dal maestro Gabriele Cretoso. Le performance hanno portato sul palco talento, preparazione e capacità espressive, mostrando il valore di percorsi costruiti attraverso allenamento, impegno e fiducia.La danza diventa così uno spazio di espressione personale, di relazione e di crescita, nel quale valorizzare le capacità di ciascuno e rafforzare l’autostima.È questo il significato del messaggio che accompagna l’associazione: «Nella Disabilità C’è Molto di Più». Un invito a guardare oltre le difficoltà e a riconoscere nelle persone desideri, competenze, progetti e possibilità che meritano attenzione e sostegno.L’incontro tra le testimonianze delle famiglie e le esibizioni degli atleti ha dato alla cena un significato ancora più profondo, ricordando quanto una comunità possa fare la differenza quando sceglie di ascoltare e partecipare.La raccolta fondi continua: come contribuireLa solidarietà non si esaurisce con la conclusione della serata. Anche chi non ha potuto partecipare alla cena può sostenere il progetto attraverso la raccolta ufficiale promossa da Antonio Castaldo sulla piattaforma della Fondazione Bambino Gesù.L’obiettivo è potenziare la neuroriabilitazione pediatrica dedicata ai pazienti con atassia, attraverso tecnologie, strumenti di valutazione e programmi personalizzati. Tra gli interventi previsti figurano una pedana per la valutazione dell’equilibrio, sistemi di realtà virtuale e percorsi di attività fisica adattata, pensati per sostenere le capacità motorie, l’autonomia e la qualità della vita.Ogni contributo può aiutare a dare continuità a questo impegno. Chi desidera partecipare può effettuare una donazione attraverso la pagina ufficiale della Fondazione Bambino Gesù dedicata all’Atassia di Friedreich, consultando le informazioni sul progetto e le modalità per sostenerlo. Anche condividere la raccolta può contribuire a far conoscere l’iniziativa e a coinvolgere nuovi sostenitori.La serata del VITAMÌ lascia così un messaggio chiaro: la solidarietà nasce dalla vicinanza, cresce attraverso la partecipazione e può trasformarsi in un aiuto concreto per le famiglie che affrontano ogni giorno le sfide della malattia.